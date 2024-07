Sol Pérez no se calló nada y fulminó a la Negra Vernaci: "Súper grave"

image.png Sol Pérez no dudó en responder a la Negra Vernaci por sus dichos.

"Sol Pérez es la que más nerviosa está. Hasta la Costa está nerviosa, que por el cu... no queda", lanzó Vernaci. Sol Pérez habló con El Observador y dio su punto de vista: "No escuché lo que dijo, pero obvio que me enteré porque hoy en día te enterás de todo en las redes sociales. La verdad es que me puse muy contenta por Juariu, porque compartimos un programa diario y a veces a tus compañeros de trabajo los terminás viendo más que a tu familia", lanzó.