Destrozan a Elizabeth Vernaci en X por sus dichos: "¿Están todas gagá?"

O están todas gagá o todas tienen ganas de embarazarse. O también les pasa como a las 'Las Brujas de Eastwick', que le pasaba a una y le pasaba a todas. ¡Dale! No podés ponerte tan histérica. Es un embarazo

Su panelista La Barby siguió comentando el tema, intentando desviar la mirada de los dichos de Vernaci, pero la locutora arremetió. "Sol Pérez es la que más nerviosa está. Hasta la Costa está nerviosa, que por el culo no queda", exclamó la conductora radial.

En cuestión de horas, sus declaraciones se hicieron tendencia en redes sociales y, si bien algunos de sus oyentes la defendieron e indicaron que fueron comentarios humorísticos, el consenso general fue sumamente crítico con Vernaci.

La desopilante imitación que hizo Elizabeth Vernaci sobre Marina Calabró

En la noche del domingo (16/06) se hizo la entrega de los Martín Fierro y la relación de Marina Calabró y Rolando Barbano quedó en el centro de la atención y Elizabeth Vernaci también se manifestó al respecto. La conductora aprovechó su espacio en OLGA para imitar el incómodo momento que se produjo en La Rural.

Durante el ciclo Generación Dorada, la comunicadora tomó un termo y recreó el episodio que se volvió viral en las redes sociales y dijo entre risas: "Mi amor esto es para compartirlo con vos. Mi vida, te quiero. Y perdoname si está tu hijo al lado pero me pegaste unas cogidas que yo te juro no me las olvido más".

A su vez su colega Martín Rechimuzzi imitaba de forma burlona al periodista de policiales haciendo énfasis en su dentadura. "Este Martín Fierro me lo llevo en la cola pensando que sos vos", sumó "La Negra" en el video que rápidamente generó repercusión en las plataformas digitales.

