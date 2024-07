Doman estalló: Javier Milei vs. Urbana Play y condenó al "periodismo chupamedias"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1808066739168579674?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1808066739168579674%7Ctwgr%5Ee35af09e45e154ee87d7be1fa2abd8b5805e75dc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fira-tuitera-milei-corrida-cambiaria-y-escrache-andy-odonnel-y-sofi-martinez-n580164&partner=&hide_thread=false AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS

Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo... https://t.co/dsQ25hVYBE — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

"Yo sé que FOPEA hace comunicados que se comunican chiquititos. Entonces, después no se suban dentro de tres años. Había que hoy criticar (SIC). Y habla uno que el kirchnerismo lo prohibió, dos veces me prohibió. Porque hablaba mal del kirchnerismo cuando había que hablar mal, no en el 2015 cuando se habían ido", manifestó con tono crítico.

Y agregó: "Cuando están en el poder hay que hablar mal del poder, hablar mal del poder cuando se va lo hace cualquier cagón. Hay que tener lo que hay que tener, hablar mal del poder ahora. No los quiero ver hablando mal de Milei dentro de tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años".

Hagámonos los periodistas cargo también de las chupadas de medias a Milei. Basta, no podemos seguir mirando el techo. ¡Reportajes sin una sola repregunta! Hagámonos los periodistas cargo también de las chupadas de medias a Milei. Basta, no podemos seguir mirando el techo. ¡Reportajes sin una sola repregunta!

Andy Kusnetzoff y María O'Donnell recogieron el guante y cruzaron a Javier Milei

Los periodistas Andy Kusnetzoff, Matías Martin, María O’Donnell y Sofía Martínez viajaron para Estados Unidos con el fin de cubrir la Copa América para Urbana Play. Luego de compartir una foto por las redes sociales, el presidente Javier Milei los catalogó irónicamente de "críticos objetivos".

"Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen. Porque recuerden: el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena", indicó una cuenta de X libertaria en relación a la imagen.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/1808117547000074660?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1808117547000074660%7Ctwgr%5Eb29948734b010ed0e80cfd43bba4f8530c3e668d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fandy-kusnetzoff-y-maria-odonnell-recogieron-el-guante-y-cruzaron-javier-milei-n580196&partner=&hide_thread=false "Para mí no es gracioso lo que hizo Milei, lo tomamos con humor porque estamos muy tranquilos"



Después de que Javier Milei lo criticara por ir a la Copa América, Andy Kusnetzoff sostuvo: "Me preocupa si hacen retroactivo, hace 10 años que vivo así". pic.twitter.com/lN5FiQW2kx — Corta (@somoscorta) July 2, 2024

Luego de la repercusión generada, fue el conductor de Perros de la Calle quien alzó la voz y le respondió al mandatario nacional. "Para mí no es gracioso", adelantó el comunicador y aseguró que lo toman con humor porque están "muy tranquilos y relajados" y porque no cobran pauta del Estado y forman parte de un medio privado.

"No me parece que este bueno lo que hizo sobre todo porque no sé cuál es la crítica", se quejó el periodista visiblemente molesto por el tuit del líder libertario que no pasó desapercibido.

Previo a Andy Kusnetzoff, María O'Donnell mostró su descontento

Por su parte, María O'Dennell tampoco había dejado pasar el hecho y durante su programa matutino se manifestó al respecto. "Me desconcierta un poco eh. Me acaban de entregar de producción. Hace unos minutos tuiteó el Presidente una foto. Tomó una foto nuestra", comenzó diciendo.

Y siguió explicando: "Es la cobertura que es una foto de Sofí Martínez, Matías Martin, Andy Kusnetzoff y mía en el estadio de Miami, el Hard Rock Stadium. Es parte de la cobertura oficial de las redes de nuestra programación".

Nosotros mismos nos sacamos esa foto contando que estábamos acompañando a la Selección Argentina con esta cobertura especial que tiene sus auspiciantes, que pueden escuchar al aire, y tienen que ver con la cobertura que hacemos Nosotros mismos nos sacamos esa foto contando que estábamos acompañando a la Selección Argentina con esta cobertura especial que tiene sus auspiciantes, que pueden escuchar al aire, y tienen que ver con la cobertura que hacemos

Asimismo, aprovechó su rol de conductora del ciclo De acá en más para sumar molesta: "Milei, por algún motivo, se sube a algunos tuiteros libertarios con esta idea de 'son zurdos y gastan dólares'. No entiendo".

-------

Más contenido en Urgente24:

Las preciosas termas de Argentina que todos quieren conocer

Polémica en USA: Imponen en las aulas el estudio de la Biblia y los 10 Mandamientos

Un arroyo turquesa rodeado por las montañas en Argentina