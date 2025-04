Brasil: El nuevo entrenador haría que Neymar se retire del seleccionado

El brasilero y el portugués compartieron equipo en Arabia Saudita, en el Al-Hilal, donde Neymar casi no jugó por lesiones y cuando lo hizo nunca estuvo a la altura. Al entrenador no le habría gustado la vida de Ney fuera de las canchas, por eso hizo todo lo posible para que se fuera, y seguramente no lo querrá ahora en la Selección de Brasil.