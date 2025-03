Eduardo Belliboni, otra vez a las piñas en un streaming: Guillermo Moreno tuvo que separar

Embed - Lilia Lemoine on Instagram: "Em el secundario Luciano Elias Garcia Maañon y yo eramos enemigos mortales... es el único amigo que me.quedó del secundario. Luciano TENÍA RAZÓN... No sé si alguien me conoce mejor que el. Por eso hoy vamos a trabajar juntos!" View this post on Instagram A post shared by Lilia Lemoine (@lilialemoine)

Al regreso, Moranzoni explicó lo que había pasado, con Moreno a su lado. "Me parece demencial meterte en el programa de otro compañero a agredir. Por más que el invitado sea Robledo Puch, agredirlo invadiendo el aire, eso está mal. No se hace, no está bien. Me parece una falta de respeto", se quejó el conductor de García Maañón.

Por su parte, el militante libertario se defendió: "Primero que yo le dije delincuente y él me tiró una piña. Va a juicio oral, está procesado, le robaba la comida a la gente. Están las pruebas. Gente de este me vino a amenazar".

En efecto, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el 10 de febrero que Belliboni y otras 17 personas sean enviadas a juicio por extorsionar a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, y por defraudar al Estado nacional en el manejo de fondos públicos destinados a esos programas.

Moreno cortó la discusión con una broma. "¿Cuánto pesas?", le preguntó a García Maañón. Y siguió, en tono de broma: "¿Noventa y pico? ¿Lo aguanté o no lo aguanté?". Los que quedaron en la mesa cerraron el pase entre risas, pero sin ponerse de acuerdo por lo ocurrido.

El antecedente de Eduardo Belliboni vs. un influencer libertario

En diciembre pasado todo se salió de control durante la grabación de un envió de Border Periodismo, conducido por la periodista María Julia Oliván. Allí el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni le quiso pegar al influencer libertario conocido como Fran Fijap, por lo que tuvo que interceder Oliván.

El episodio ocurrió hacia el final del reportaje, cuando Belliboni le tiende la mano a Fijap (cuyo verdadero nombre es Franco Antunes), este la rechaza y lo llama "bobo" y "boludo". Ante este último insulto, Belliboni reacciona de forma violenta, se para y busca a Fijap, quien logra eludir algunos golpes, hasta que se queda detrás de Oliván, que intenta contener la situación.

Finalmente, Belliboni es retirado del estudio.

"Duró un minuto. Esto inicia, y eso estuvo mal Fran, cuando no le dio la mano. Todos empiezan y terminan el programa dándose la mano", explicó la periodista, en declaraciones al canal TN.

También confirmó que, como había revelado Fijap, Belliboni quiso continuar la pelea fuera del estudio.

"Se quedó esperándolo afuera porque quería pelearse en el patio", relató. La conductora intentó disuadirlo: "Le dije: 'Eduardo, yo no puedo dejar que te mates a piñas'. Es mi barrio, no puedo permitir algo así".

Belliboni, por su parte, dijo que él sólo se defendió. "Yo sólo me defendí. Le quise dar la mano y me empujó. Me dijo 'viejo pelotudo', y ahí explotó todo”, dijo, aunque las imágenes muestran que fue el dirigente quien salió buscar al influencer libertario tras recibir reiterados insultos.

La noticia se conoció cuando Fijap, quien se hizo conocido cuando fue corrido por manifestantes contra el veto al financiamiento universitario en inmediaciones del Congreso, publicó imágenes del episodio bajo la absurda denuncia: "Belliboni me quiso asesinar".

