El silencio sobre la muerte de Andrés "Pillín" Bracamonte agranda a "Los Menores"

El juicio de identidad de "Pillín" se desencadenó después de su muerte pero continúa siendo una cuestión legal pendiente, especialmente debido a la falta de pruebas claras sobre quiénes serán sus herederos.

A partir de lo dicho por un funcionario judicial, se están llevando adelante pruebas de ADN para determinar el lazo de los familiares más cercanos con el fallecido, lo que podría esclarecer la situación hereditaria. Desde la última reforma del Código Civil y Comercial, la exhumación pasó a ser uno de los últimos recursos. En este caso, el cuerpo ni siquiera fue enterrado porque los deudos quieren cremarlo.

Misterio sin relevar

El 9 de noviembre de 2024, el territorio santafesino en sí se encontró con el hecho de seguridad más importante del último tiempo. Si bien la muerte de Bracamonte se suma dentro del listado de todos los asesinatos ocurridos, la realidad es que no pasa desapercibida por las consecuencias que puede dejar el saldo de uno de los hombres más pesados de la ciudad. Su nombre estuvo aparentado a todo tipo de delitos, pero el tiempo sigue corriendo y parece no haber nadie que quiera agarrar el fierro caliente.

Si bien los fiscales lograron identificar a algunas personas vinculadas con encubrimiento, todavía no hay imputados por el doble homicidio en sí.

Este es el caso de Leopoldo "Pitito" Martínez, señalado como el número dos en la barra y considerado el sucesor de "Pillín", que se encuentra en prisión preventiva por hurto agravado, falso testimonio y encubrimiento, desde el 26 de diciembre, acusado de haber sustraído el celular de Attardo cuando ya había fallecido. Su hermano también quedó detenido por complicidad al igual que Leila Navarro, hija de "Cara de Goma", otro mano derecha de Bracamonte al que mataron en 2016.

image.png Encubrimiento y hurto.

Sucesor en la barra de Rosario Central

En un marco caliente, comenzaron a aumentar rumores sobre la posible participación de la banda "Los Menores". No obstante, la detención de Lisandro "Limón" Contreras, supuesto miembro del grupo narco, no aportó nuevas evidencias que relacionen a este clan con los asesinatos, aunque un dato no menor es que este clan que empezó a resonar después de lo ocurrido, tomó el rol que ejercía Bracamonte dentro de la barra de Rosario Central, el cual estuvo 25 años.

A mediados de enero, en medio de una clásica choripaneada, y después de varios meses de suspenso, asumió el nuevo líder. La tribuna canalla pasó a estar en manos de Lautaro Ghiselli, más conocido como "Laucha". Se trata de un hombre de la zona noroeste, que antes se encargaba de la logística en el traslado de los hinchas cuando había visitantes.

Si bien las inquietudes no dejan de surgir, el sucesor de Bracamonte parece haber sido puesto "a dedo" por uno de los cabecillas de "Los Menores".

