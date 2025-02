Benjamin Netanyahu rompe el acuerdo y Gaza volvería a arder

Israel se había comprometido a iniciar su retirada del corredor de Filadelfia al final de la primera etapa del acuerdo (el día 42 de implementación del acuerdo, que cae el sábado) y completar la retirada el día 50.

Ahora no. "No nos retiraremos de la ruta Filadelfia. No permitiremos que los asesinos de Hamás vuelvan a recorrer nuestra frontera con camiones y fusiles, y no permitiremos que se rearmen mediante el contrabando", declaró un funcionario a Haaretz.

En la misma línea el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que Hamás planeaba atacar a soldados y asentamientos durante el alto el fuego y que todavía existen túneles de contrabando a lo largo de la frontera con Egipto. "Si todavía hay túneles y no se mantiene ese corredor, entonces en estos 42 días, Gaza se habría inundado de armas", justificó.

Hamas repudió el cumplimiento de Israel y lo consideró una violación al acuerdo. El grupo terrorista agregó que está comprometido a cumplir el acuerdo en su totalidad y "dispuesta a iniciar las negociaciones en la segunda etapa".

Del lado palestino, existe interés en continuar el alto el fuego durante el mes de Ramadán, que se espera que comience dentro de dos días. Según analistas, altos funcionarios de Hamás tienen interés en mantener un pequeño número de rehenes como garantía contra los intentos de asesinato por parte de Israel

Segunda fase del acuerdo

El equipo negociador israelí iniciará conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza en El Cairo donde manifestará sus disposición a extender el alto el fuego temporal en el enclave cambio de más rehenes si se encuentra un “terreno común”.

El portavoz de Hamás, Abd al-Latif al-Qanou, dijo el jueves temprano que está dispuesto a extender la primera etapa del acuerdo mediante la adición de más fases, pero aún no ha recibido una propuesta concreta para ello ni para el inicio de la segunda etapa.

La declaración de Israel sobre el corredor de Filadelfia podría tener como objetivo presionar a Hamás para que libere a más rehenes en virtud de la primera etapa del acuerdo, una medida que prefiere la parte israelí.

Israel está demorando lo más que puede la implementación de la segunda fase en la que Hamás liberaría a todos los cautivos restantes a cambio de más prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y una retirada total de Israel de la Franja de Gaza. Esas negociaciones no han comenzado.

Los políticos israelíes han dejado claro en los últimos días que preferirían que en el marco de la primera fase se produjeran una o dos rondas más de intercambios de rehenes por prisioneros. La proporción se determinará en las conversaciones entre las dos partes.

image.png Gaza destruida.

Se cree que 59 cautivos siguen en manos de Hamas, de los cuales aproximadamente la mitad están muertos.

Mientras, la Casa Blanca estaba examinando propuestas que resolverán el principal punto de discordia sobre cómo terminar formalmente la guerra. Benjamín Netanyahu ya ha dicho que no dejará que Hamas permanezca en el poder en Gaza, que la destruirá y que forzará el exilio de sus líderes. Netanyahu exige que la segunda fase incluya el desarme de Hamás y su eliminación como organización, pero no ha sido claro sobre quién lo reemplazaría en la gestión del territorio.

Este jueves el ministro de exteriores, Gideon Sa'ar, aseguró que Israel no permitirá que ningún líder con vínculos terroristas tome el poder, en cambio considerarán a “cualquier palestino que denuncie el terrorismo y la incitación” para el futuro gobierno de la Franja de Gaza.

El ala de extrema derecha del gobierno se opone firmemente al final de la guerra tras el último canje de rehén por prisioneros ya que, según ellos, deja a Hamas como una fuerza significativa dentro de Gaza. Ya lo instó a Netanyahu a reanudar la guerra a principios de la próxima semana.

“Es dudoso que decida reanudar la guerra tan rápidamente, pero con el tiempo le resultará difícil completar el acuerdo y mantener su coalición, dada la necesidad de aprobar el presupuesto estatal del año próximo a fines de marzo”, analizó Haaretz.

Según el medio israelí, Eyal Zamir, que asumirá su puesto como jefe del Estado Mayor a mediados de la próxima semana, ha preparado recientemente un nuevo plan operativo que incluye una brutal ofensiva en Gaza.

“El objetivo es infligir bajas masivas a Hamás y destruir sus restantes medios de defensa, acelerando así la finalización de un acuerdo que se aplicará en condiciones más favorables para Israel. El gran riesgo asociado con una medida de ese tipo es que muchos rehenes podrían morir como resultado de la reanudación de los combates, así como muchos soldados de las FDI. Teniendo en cuenta estos riesgos, a Netanyahu le resultará difícil encontrar legitimidad para una medida de ese tipo entre la opinión pública israelí”.

Más contenido de Urgente24

Finde largo: Las mejores termas para descansar

Gran semana para Sebastian Stan: Deja Marvel y se mete en la carrera a los Oscars

Empresarios que hablan pero no saben de fútbol: Gerard Piqué

Donald Trump, Starmer y la incómoda disputa por la seguridad en Ucrania

Juega con fuego: Bullrich promete para tapar el conflicto con Gendarmería