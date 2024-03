Rosario busca ganarle al terror y al narcotráfico

Asimismo, mientras muchos familiares, amigos, conocidos y rosarinos, están desbastados por los últimos fallecimientos generados por la inseguridad, el narcotráfico sigue actuando y van por más. Ésta vez, en busca de inofensivos. Ya lo advirtieron mediante una nota mafiosa. Por lo cual, la zona urbana se ve afectada y la circulación es mínima.

Dentro de dicho contexto, ya no asombra, pero es importante remarcar que hoy en día los sicarios tienen vínculos con los narcos que están detrás de las rejas por la presencia de celulares que les permiten intervenir y diagramar.

Para entender, los búnkeres de droga siempre actuaron en los puntos más calientes de la ciudad, precisamente en los barrios más vulnerables, y en esas zonas era dónde se solucionaba todo. No salía del eje. Sin embargo, los operativos de seguridad siempre miraron de un costado, por lo cual cada vez se lamentan más muertes a raíz de ello. Actualmente, las balas coparon la ciudad y ya no hay un distrito en particular ni ningún sector más "protegido". Cualquier franja corre peligro.

Nación y Provincia: ¿A dónde apuntan?

Pese a que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, haya derribado algunos kioscos ilegales tras la aprobación de la Ley de Narcomenudeo, esa política quedó en la nada y sólo apareció para hacer un poco de show al igual que intentar poner mano dura al estilo Bukele. Una iniciativa que le salió mal y le está costando la vida de muchas personas.

Por su parte, la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Rosario para anunciar el "Plan Bandera", también fue política, por unos días, debido a que luego la ciudad volvió a ser la de antes, y peor. Los asesinatos aumentaron y la mezcla de desesperación y angustia es total, difícil de describir.

El narcotráfico se instaló en una sociedad atravesada por políticos de diferentes partidos que ninguno, hasta ahora, supo controlar. Si bien la droga siempre fue un comercio ilegal, en la ciudad de Rosario ya se volvió habitual de la mano de las bandas más pesadas. Entre ellas "Los Monos".

El negocio narco se apropió de todo el territorio rosarino y las muertes ponen como blanco cabezas de trabajadores en plena actividad. La pregunta ante todo esto es si solamente la presencia de más fuerzas federales alcanzará para combatir esta problemática ya que, hasta ahora, el operativo de seguridad montado por Bullrich en la ciudad fue temporal.

La ola de asesinatos, como así lo describió Bullrich, tendrá su freno el día que dejen de jugar políticamente y verdaderamente pongan mano dura sin ningún anticipo que produzca más revuelo. Como así también el narcotráfico en Argentina deje de entrar por las tres vías posibles: agua, tierra y aire.

image.png La amenaza que dejaron junto al cuerpo del playero asesinado.

