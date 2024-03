Bloque Patagonia respalda a Maxi Pullaro, Javier Milei a Patricia Bullrich

El mismo hombre declaró que eran "3 personas" quienes protagonizaron el ataque y que escaparon hacia "la zona sur".

"Me asusté. Me levanté porque estaba sentado al frente, y pensé que me pegaron a mí, pero no", concluyó.

El bloque de gobernadores de la Patagonia difundió un comunicado de respaldo a Maxi Pullaro: "Crímenes y violencia se tienen que terminar en Santa Fe".

"Los gobernadores de las Provincias Unidas del Sur hacemos un llamado urgente a la paz. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas inocentes en Santa Fe, producto de la lucha contra los grupos narco, y condenamos enérgicamente las amenazas dirigidas contra el gobernador Maxi Pullaro.

Estamos consternados por la irreparable pérdida de personas inocentes: Rosario es una tragedia que nos afecta a todos como sociedad y nos duele en lo más profundo.

Nos solidarizamos plenamente con el pueblo de Santa Fe en este momento de dolor y conmoción, y acompañamos firmemente al gobernador en su lucha contra las mafias y el narcotráfico. Es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y cooperación entre todas las provincias y el gobierno nacional."

Chubut, Nacho Torres;

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella;

Santa Cruz, Claudio Vidal;

Río Negro, Alberto Edgardo Weretilneck;

Neuquén, Rolo_Figueroa; y

La Pampa, Sergio Ziliotto.

Javier Milei

Este domingo se conocieron medidas que el Gobierno de Santa Fe anunció para combatir la ola de violencia desatada en la ciudad de Rosario por las organizaciones criminales que intentan recuperar "privilegios dentro de las cárceles".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el ministro de Defensa, Luis Petri, viajan a Rosario, respaldados por el presidente Javier Milei, quien difundió un texto:

"Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia”.

El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad.

Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden.

Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros.

NI UN PASO ATRÁS, ministra Bullrich".

Sin clases

El sindicato docente Amsafé, en su filial Rosario, dispuso para este lunes 10/03 un cese total de la actividad docente sin asistencia a las escuelas, debido a la ola de violencia que atraviesa la ciudad y que se cobró cuatro vidas en menos de una semana.

"Ante la escalada de violencia criminal Amsafé Rosario dispone un cese total de actividades sin asistencia a las escuelas para este lunes 11/3", indicó el gremio docente en un comunicado en el que calificó como "gravísima" la situación de Rosario.

Remarcaron que los crímenes de los últimos días "son la expresión brutal de grupos narcocriminales que parecen actuar sin que el Estado pueda ponerle límites" y, tras solidarizarse con las familias y compañeros de las víctimas, rechazaron "las acciones provocativas y violentas del gobierno provincial que no han hecho más que agravar la situación".

"Desde hace años se vienen ensayando medidas represivas y sucesivos despliegues de tropas federales que no han dado ninguna respuesta y han fracasado ostensiblemente", afirmó la seccional Rosario de Amsafé, y sostuvo que "la violencia narco se combate cortando sus vínculos con sectores del poder político, policial y económico y con respuestas de fondo a los graves problemas de pobreza y desigualdad".

También plantearon la necesidad de realizar un paro a nivel regional del conjunto de los trabajadores.

Rosario quedó sin transporte público por el paro de colectivos que continuará este lunes 10/03, que se suma a la medida de fuerza de los taxistas, que no trabajan desde las 22:00 hasta las 06:00 por tiempo indeterminado.

También se interrumpió el servicio de recolección de residuos.

