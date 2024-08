Impensado: Marcelo Gallardo arruinó un casi récord de Martín Demichelis

El Muñeco #Gallardo todavía NO PUDO GANAR por torneo local en su vuelta a #River:

1-1 vs Huracán (L)

1-1 vs Gimnasia (V)

0-0 vs Newells (L)

Podrá revertir esta situación el Muñeco? pic.twitter.com/xbKvXvN9UB