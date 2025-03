Los cuatro jugadores del Real Madrid investigados por conducta indecente

Ya hay antecedentes de este tipo de provocaciones, cuando Cristiano Ronaldo, jugando para Juventus en 2019 y por Champions League, les hizo gestos obscenos a los hinchas colchoneros y fue sancionado con 20 mil euros de multa. Algo que realmente no afecta a los jugadores. Las sanciones deben ser mayores.

Todos contra Vinicius

El apuntado es Vinicius Jr. por sus constantes acusaciones y victimización contra hinchas y jugadores pro actos de racismo. El brasilero se lo ve todo el tiempo señalando con el dedo pero a la hora de dar el ejemplo deja mucho que desear, y esto es lo que piensan los hinchas colchoneros, que lo quieren ver con una sanción ejemplar.

Vinicius Junior es la cara visible de la lucha contra el racismo por parte de los jugadores, pero como dijimos antes, no sabe dar el ejemplo, ya son varios los jugadores que lo acusan de burlarse y faltarle el respeto al rival. Además no tiene la misma actitud contra otros actos de discriminación, ya que solo hace acusaciones de racismo y no de todo tipo de discriminación.

