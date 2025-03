Victoria Villarruel dijo "justicia social" y le tiraron los trolls encima (con Lemoine a la cabeza)

"Derrapó Vichacruel (otra vez) ¿Cuántas veces Javier Milei dijo que la justicia social era injusta, razón por la cual nos diferenciamos de la UCR y el PJ? Sabía que Victoria no era libertaria, pero no creí que era capaz de prostituirse ideológicamente para tener un cargo", tuiteó Lemoine junto al fragmento del discurso y un link que redirecciona a una columna de opinión firmada por Milei en 2016, mucho antes de dedicarse a la política. En la misma, publicada en Cronista.com, Milei sostiene que "no sólo la justicia social es injusta, sino que además conduce a un modelo totalitario".