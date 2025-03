FMI + Banco Mundial + BID: Una 'vaquita' para maquillar a Javier Milei

Mayorista: $ 1.072,25 (+0.05%)

Banco Nación: $ 1.091,50 (+0.02%)

Tarjeta: $ 1.418,95 (+0.02%)

Blue: $ 1.300,00 (+0.39%)

MEP(AL30): $ 1.301,43 (+0.55%)

CCL(YPF): $ 1.307,04 (+0,79%)

El debate

Hay cruce entre economistas, algunos tan interesantes como 'picantes'.

Por ejemplo, Agustín Etchebarne posteó:

@aetchebarne: Nunca dije que hay que endeudarse más. La deuda consolidada gobierno federal más la del BCRA es igual o menor a la de noviembre de 2023. Al mantener el nivel de la deuda en dólares, implica bajarla en términos reales por la inflación de EEUU. Tomar deuda con el FMI sirve para mejorar el perfil y el costo de la deuda. Y al mismo tiempo sanear el BCRA, que no generará aumento de deuda neta, en el consolidado xq tendrás más reservas. Además, según creo la estrategia permitirá seguir reduciendo la deuda en términos reales durante el resto del mandato del presidente.

Le respondió Roberto Cachanosky:

@RCachanosky: La deuda consolidada entre diciembre 2023 que es cuando asume este gobierno, y febrero 2024, crece. La deuda informada por Secretaria de Finanzas crece US$ 100.513 millones y los pasivos remunerados en diciembre de 2023 (todavía no se había hecho el canje por LECAPS y LEFIS) eran de US$ 35.078 millones tomando el tipo de cambio oficial de ese momento. Estos son los datos @aetchebarne: tenés US$ 65.435 millones más de deuda consolidada.

(Es un dato que debería tomar en cuenta Ramiro Castiñeira o quizás Iván Carrino la próxima vez que lo entreviste.)

Una aclaración clave de Christian Buteler:

Que la Secretaría de Finanzas haya ofrecido instrumentos atados al dólar oficial y a muy corto plazo (30/6/25), no implica necesariamente que no se vaya a devaluar sino a que se prioriza lograr un mayor % de renovación. Es preferible pagar + en $ mañana que perder US$ hoy. Que la Secretaría de Finanzas haya ofrecido instrumentos atados al dólar oficial y a muy corto plazo (30/6/25), no implica necesariamente que no se vaya a devaluar sino a que se prioriza lograr un mayor % de renovación. Es preferible pagar + en $ mañana que perder US$ hoy.

Ya que estamos con Buteler, promovió un debate:

@cbuteler: La dinámica que estamos viendo en las reservas (ventas todos los días) es producto de 2 acciones del gobierno:

1ro., la filtración, el 14/3, de un nuevo esquema cambiario;

2do., el mensaje del Ministro de Economía un par de días después dando sustentabilidad a esa filtración.

Repercusiones:

Rosana Delgado (@rosijgd): Y el mensaje del FMI de ayer que refuerza la incertidumbre y confirma que aún no hay acuerdo. Y Milei queriendo regalarle Jujuy a los franceses para que aprueben el acuerdo. Acto desesperado.

Juan Manuel Palacio (@PalacioJuanM): Agregaría 3ro.: la no intervención en dólar futuro, haciendo que vuele la implícita y fomente la compra en contado. Además, al no intervenir deja más dudas sobre qué harán con el dólar.

Her Czarniecki (@Czarniecki111): Exactamente, fue un grave error, el segundo roza lo muy boludo. Y no dar una definición, no se podría, pero corregir la boludez dicha y estar en silencio, suma. Veremos que pasa hoy con los 9.000 que sacan.

David Riquelme (@daviddytrec): Si de demora el FMI, es por que lo que piden ellos es flotar, y si flotan, como piso será $1.400, la inflación de Marzo sin devaluación ya esta dando algo de 3%,con estos números, seguro suba a 5% o más por mes, olvidate de estas elecciones,deberian apostar a las generales del 2027.

