Sigue la polémica por destrucción del monumento en Río Gallegos: "Son unos miserables"

Por su parte, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, repudió la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer ubicado en la ciudad de la provincia de Santa Cruz y afirmó que el Gobierno de Javier Milei "no avisó absolutamente a nadie". Además, según el funcionario, "tampoco lo justificaron".

Grasso indicó que los justificativos que dieron "son totalmente falaces y mentirosos", que se suma "a la decisión política de dos o tres que atacan a una institución" como es la figura de Bayer.

"Fue un golpe, realmente. Metieron la pata y no saben cómo salir. Hoy ves esta decisión de un Gobierno Nacional que, claramente, puede hacer muchas cosas en muchas partes del territorio, pero no lo va a poder hacer en nuestra provincia y mucho menos en nuestra ciudad", dijo el intendente, que además aseguró que el monumento no fue retirado el 24 de marzo "porque como era feriado tenían que pagarle doble. Hasta en eso se fijan, son muy miserables".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1904895179263213963&partner=&hide_thread=false "No tiraron la estatua de Osvaldo Bayer el 24 porque tenían que pagar el feriado"



Tras la demolición del monumento, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, dijo que "el justificativo es absurdo porque jamás se inundó" y advirtió: "Quieren borrar la historia". pic.twitter.com/m5UksFMNtB — Corta (@somoscorta) March 26, 2025

Sobre Osvaldo Bayer

El periodista e historiador Osvaldo Bayer, fue un símbolo de los derechos humanos y especialmente reivindicado por su investigación y testimonio de los fusilamientos de dirigentes obreros de la Patagonia Rebelde en los años 20 del siglo pasado. Falleció el 24 de noviembre de 2018, a los 91 años.

El 20 de abril de 2003, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires le otorgó el grado de Doctor honoris causa por su trayectoria en el campo de los derechos humanos, la literatura y el periodismo. Bayer expresó en su discurso de aceptación las siguientes palabras: “Hace 27 años empezaba esta dictadura que hizo desaparecer a tantos queridos amigos y que a uno lo obligó a irse del país".

Y agregó: "Yo no voy a perdonar nunca a la dictadura por tener que irme por escribir 'La Patagonia rebelde'. Con un cambio absoluto y total también para mis hijos y mi mujer. Pero esto no es nada comparado con aquellos que perdieron la vida o sus hijos. Ninguna persona con un mínimo de sentimiento humanitario puede soportar una cosa así".

------------------------------------

Más noticias en Urgente24:

El Gobierno quiere los votos del exterior y prepara un decreto para simplificar el trámite

La Argentina, y el antecedente de Qatar en el registro del 'lobbista' de Trump

La desregulación del turismo en los Parques Nacionales y los "absurdos" de Sturzenegger (los guías...)