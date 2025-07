El mundo artístico llora a Mila, nieta de Cris Morena, tras su fatal accidente

Hay momentos que ningún corazón está preparado para atravesar. Situaciones que nos sacuden de raíz, que no tienen explicación, ni lógica, ni consuelo posible. La partida de Mila es una de esas tragedias que duelen hasta el alma. Y más aún cuando la vida golpea por segunda vez a una misma familia. No hay por qué, no hay para qué. Sólo el dolor y el amor latiendo al mismo tiempo. Hoy no hay respuestas, pero sí hay abrazos, oraciones, manos que se tienden y corazones que se unen. Porque aunque no seamos familia de sangre, lo que sentimos nos hermana. Hay momentos que ningún corazón está preparado para atravesar. Situaciones que nos sacuden de raíz, que no tienen explicación, ni lógica, ni consuelo posible. La partida de Mila es una de esas tragedias que duelen hasta el alma. Y más aún cuando la vida golpea por segunda vez a una misma familia. No hay por qué, no hay para qué. Sólo el dolor y el amor latiendo al mismo tiempo. Hoy no hay respuestas, pero sí hay abrazos, oraciones, manos que se tienden y corazones que se unen. Porque aunque no seamos familia de sangre, lo que sentimos nos hermana.

El actor cerró con un mensaje que apunta a la fuerza invisible que sostiene a los que quedan: "Que todo el amor del mundo los rodee, que la fuerza de quienes los aman los sostenga, y que el tiempo, ese aliado silencioso, les ayude a respirar de nuevo."

La tragedia que sacude a la cultura argentina

Gustavo Yankelevich y Cris Morena marcaron a generaciones con sus producciones, que no sólo entretuvieron, sino que definieron buena parte de la identidad cultural de los chicos y jóvenes argentinos. La muerte de Mila, en ese sentido, trasciende lo privado y toca un nervio colectivo.

El accidente ocurrió en una mañana que se volvió fría por el impacto y la irracionalidad del hecho. La barcaza y el velero, con niños a bordo, mostraron la vulnerabilidad que tiene incluso un momento recreativo en el mar, que puede ser tan imprevisible como peligroso.

Los saludos de figuras como Moria Casán, que escribió en X: "Que tristeza, la muerte de un niño, imposible asimilar, te interpela, te conmueve, todo te parece absurdo y tomás conciencia de tu finitud", o de Benjamín Vicuña, quien sabe bien lo que es perder una hija y se solidarizó con un mensaje cargado de empatía y reflexión, muestran el peso que tiene esta pérdida en el círculo artístico.

image

image

image La pérdida golpea a una familia emblemática de la televisión. La comunidad artística se unió en el dolor, recordando la fragilidad de la vida y el valor del acompañamiento.

Wanda Nara también se sumó a los mensajes de apoyo con un simple pero sentido "No existen palabras. Cris, te abrazo muy fuerte a toda la familia Yankelevich. QEPD Mila", y Teresa Calandra expresó su consternación: "Dios mío, qué tragedia".

Además, actores que compartieron escenarios o proyectos con la familia Yankelevich, como Diego Topa o Benjamín Rojas, dejaron sus sentidas condolencias, marcando que el dolor es compartido y que esta familia está más acompañada que nunca.

Esta tragedia es una dura prueba para una familia que ya atravesó otras pérdidas, y un llamado para pensar en la fragilidad de la vida, incluso en momentos que deberían ser de alegría y juego para los mas chicos. El mar no perdona y esta vez se llevó a una de las almas más inocentes y queridas del ambiente artístico argentino.

