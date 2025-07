Arde La Cámpora: Exigen que asuman los testimoniales y que Kicillof pida por 'Cristina Libre'

Luego, Tignanelli se quejó del primer acto de campaña de Kicillof con Verónica Magario: “no habló de Cristina libre y solo dijo ‘tenemos gestión’ ”.

¿Apretando testimoniales?

Mendoza y Tignanelli se despegaron de la estrategia electoral de Kicillof y reclamaron: "Quienes se presentan en la elección tendrían que asumir las bancas", en referencia a los candidatos testimoniales

"El gobernador se sentía con la facultad de conformar las listas. Cristina Kirchner planteó criterios de lo que entendía necesario para la conformación. No se tuvo en cuenta lo de las testimoniales, que no está bueno, por la lógica de lo que intentamos hacer con la política, que es que la gente se sienta nuevamente representada. Pero bueno no se tuvo en cuenta, La estrategia electoral, el desdoblamiento, hasta la última discusión, estuvo en manos del gobernador. Pero vamos a militar todo para lograr el mejor resultado”, explicó la jefa comunal.

Tignanelli sintetizó: “todo aquel compañero que se presente a la elección debe asumir la banca ” y anticipando el armado de las listas de candidatos nacionales marcaron sus límites: “Lo que queremos en las listas nacionales son candidatos que no se doblen, que no claudiquen, que representen lo que deben representar”

“Se necesita gente con firmeza para llevar adelante las ideas, la lista de candidatos nacionales tiene que tener compañeros que vayan a poner la cara y el cuerpo para oponerse a Milei”, completó.

Mendoza reveló al respecto: “Cristina pidió que representen con cabeza, corazón y coraje. Como kirchnerista eso es lo que quiero para las listas nacionales”.

