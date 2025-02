Crónica TV en la cuerda floja: Mariela Fernández explicó el motivo de su furia al aire

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1894710514606874723&partner=&hide_thread=false Mariela Fernández hizo su descargo por lo que pasó ayer en Crónica TV: “Pasa en las mejores familias” pic.twitter.com/LxboXb4kQv — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) February 26, 2025

"Ese tipo de gritos me suelen generar risas pero ayer, no sé por qué, me entró la bala. Qué decirles, pasa en las mejores familias. Quién no se peleó alguna vez con un hermano a los gritos", soltó Mariela Fernández intentando aliviar la situación. Además, se refirió al motivo de su ausencia en La 100.