Acerca de la pelotudez de la mufa

La 'mufa' es antifutbolera porque la consigna máxima en este juego tan pasional como bello es 'bancar los trapos', al equipo se lo sigue donde vaya, no importa si llueve o truena. No interesan las circunstancias. El simpatizante está firme desplegando las banderas y recitando la mística. Al ausentarse de Qatar 2022, Alberto Fernández no 'bancó los trapos', dejó solos a los jugadores, en términos futboleros, él arrugó, fue un cagón, no creyó en ellos ¿por qué los jugadores iban a darle el premio de una fotografía juntos?