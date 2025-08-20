No va más: Toyota elimina cuatro Lexus de lujo de su catálogo

Lexus P Lexus UX300e.

Toyota y un cambio en Sudamérica

Por fuera de las novedades sobre Lexus, Toyota también confirmó el fin de la producción de otro modelo. Se trata del Yaris hatchback que se fabricaba en Brasil para toda Sudamérica.

El compacto del segmento B, fabricado en la planta de Sorocaba, mantendrá un ritmo mínimo en los próximos meses para terminar de suplir la demanda en Argentina y otros países donde tuvo éxito. Se trata de una maniobra similar a la del Toyota Etios, auto que generó furor a nivel local pero que en Brasil no resultó tan atractivo, por lo que se avanzó con su eliminación.

En el mercado brasileño, Yaris quedó muy por detrás del líder en ventas del segmento B, Chevrolet Onix. Durante 2024, la distancia entre ambos fue de más de 60.000 unidades, diferenciando lo que ocurrió en Argentina donde el coche Toyota se mantuvo como líder en ventas.

En reemplazo de Yaris llegará Yaris Cross, un B-SUV que quedará como entrada de gama de la marca, al menos hasta que se proyecte la construcción de un nuevo compacto. El nuevo modelo, que llegará desde Brasil, desembarcará en Argentina a partir de noviembre y abrirá una nueva etapa para quienes buscan ingresar a una marca tradicional como Toyota.

toyota yaris auto-autos.jpg Toyota le pone fin al Yaris brasileño.

Toyota Yaris Cross

El nuevo producto inicial de Toyota tendrá tres configuraciones. Se trata de las versiones XR, XRE y XRX, además de una cuarta opción híbrida que combinará un motor térmico con propulsión eléctrica.

El motor del Yaris Cross será el ya conocido 1.5 VTI que, con una actualización, superará levemente en potencia a motores anteriores. Además, contará de serie con items de seguridad como frenos con discos en las cuatro ruedas y seis airbags: frontales, laterales y de cortina.

