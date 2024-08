Fernando Gago: Un acumulador serial de fracasos con "buen juego"

image.png

Declaraciones de Fernando Gago

Luego de la dura eliminación de Chivas, Gago no compartió con que quedar fuera de la Leagues Cup sea un fracaso: “No comparto la palabra fracaso. En el deporte no hay la palabra fracaso. Todos tenemos anhelo de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida. Pasa muchísimo de volver a intentarlo, de volver a seguir. Te lo dice una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces. Perdí final de Copa América, perdí final de Libertadores, perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el futbol por haber perdido, al contrario, es enseñanza que deja”

Con respecto al partido con LA Galaxy, Pintita dejó en claro que su equipo mereció más de lo que obtuvo: “ Hicimos todo para ganar, a veces no se basa solo en resultado. La afición juega con el sentimiento, quieren salir campeón en todos los torneos que juegan y estoy en ese pensamiento. Pero no es sólo el resultado... El partido hoy lo dominamos. Generamos muchísimas situaciones."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/dataref_ar/status/1820467753217646763&partner=&hide_thread=false Fernando Gago luego de la eliminación de Chivas en la fase de grupos de la Leagues Cup 2024:



“Qué buena palabra esa: fracaso. ¿Qué es el fracaso? ¿No conseguir este objetivo es un fracaso? Yo no lo comparto.



En el deporte no hay palabra ‘fracaso’. Todos tenemos anhelos de… pic.twitter.com/Yk3BRjAf3b — dataref (@dataref_ar) August 5, 2024

Mala racha de Fernando Gago

Gago es un entrenador que le imprime el sello de buen juego a sus equipos pero muchas veces los resultados no lo acompañan. En Racing le pasó en varias ocasiones que su equipo se encaminaba a ganar un torneo pero finalmente no lo lograba y quedaba a un paso.

Si bien en la Academia logró el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional, no pudo traducir en títulos lo que supo demostrar muchas veces en cancha.

Hoy en Chivas le pasa lo mismo y su gran problema son los partidos de eliminación directa. Aún no logró bordarse ninguna estrella en el conjunto mexicano y ya acumula 3 eliminaciones directas consecutivas:

Fuera de la Concacaf Champions ante el clásico América en octavos de final

ante el clásico América en octavos de final Fuera del Clausura de México en semifinales ante el mismo rival

ante el mismo rival Fuera en fase de grupos de la Leagues Cup

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pabloagreda7/status/1820322674997903370&partner=&hide_thread=false Javier “Chicharito” Hernández en su regreso a Chivas:



CONCACAF: Eliminado por el Club América en 8vos de Final



CL2024: Eliminado por el Club América en Semifinales



Leagues Cup: Eliminado por LA Galaxy en Fase de Grupos



LA LEYENDA pic.twitter.com/ldIZE4GsgG — (@pabloagreda7) August 5, 2024

Seguí leyendo en Golazo24

Riquelme sumó al 6to refuerzo: autocrítica de Diego Martínez y polémica con el VAR

Marcelo Gallardo en River y enamorado del Independiente de Ariel Holan

Un día como hoy San Lorenzo debutaba como finalista de Libertadores

El CM de River aprovechó la vuelta de Gallardo y humilló a Boca

La Selección Argentina le sigue doliendo a Louis van Gaal

Javier Saviola pasó la noche en prisión: Qué pasó con el 'Conejito'