A Independiente le quedaban 2 inhibiciones ¿tendrá los refuerzos?

El club de Avellaneda ya le transfirió U$S 2.300.000 a Gastón Silva, siendo el monto de la deuda que fijó el TAS por los U$S 1.650.000 que reclamó el jugador, más U$S 296.000 de intereses desde 2022 y U$S 330.000 de multa por no haber cumplido con el pago inicial.