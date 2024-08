Polémicas declaraciones de Daniel Vila sobre Sebastián Villa

"La incorporación de Villa envía un mensaje erróneo a la comunidad, especialmente a las víctimas de violencia de género. Instamos a Independiente Rivadavia a reconsiderar esta decisión y a demostrar un compromiso real con la lucha contra la violencia de género. La erradicación de esta violencia es una responsabilidad de todos", resalta la notificación.

image.png Daniel VIla, presidente de Independiente Rivadavia.

En las últimas, Vila salió a marcar la cancha y a mostrarle su apoyo a Villa. En diálogo con el programa radial 'Boca de Selección', dijo:

¿Por qué no puede jugar? Villa es un trabajador que tiene que vivir, mantener una familia y trabajar. Si fuera un plomero, ¿dirían que no trabaje como plomero? ¿Por qué no puede jugar? Villa es un trabajador que tiene que vivir, mantener una familia y trabajar. Si fuera un plomero, ¿dirían que no trabaje como plomero?

Además, sostuvo: "Cometió un error, fue a la Justicia, se lo castigó y está cumpliendo. Una persona que es declarada culpable sino es sentenciada de por vida. A él le dieron 2 años y 1 mes. Si no tiene prisión perpetua, tiene que trabajar". Y añadió: " No se le puede negar una segunda oportunidad para reinsertarse a la vida".

"Se intentó armar algo desde el feminismo"

Para concluir su descargo, el empresario del Grupo América hizo referencia a los intentos del feminismo por frustrar el pase de Villa al cuadro mendocino.

"En algún momento desde algún sector del feminismo se intentó armar algo, pero no tuvo éxito", recordó. Y sumó: "La gente de Independiente Rivadavia lo recibió muy bien".

También señaló que cualquiera "se puede equivocar en la vida" y hasta buscó minimizar la gravedad del abuso y de todos los cargos de los que se lo acusa al deportista.

No estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de una agresión verbal y lesiones leves. De ahí en más tiene la libertad para trabajar No estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de una agresión verbal y lesiones leves. De ahí en más tiene la libertad para trabajar

El delantero también tenía otra acusación por abuso sexual pendiente que, si lo hubiera encontrado culpable, lo enviaba directamente a la cárcel. Pero la denunciante, Tamara Doldán, llegó a un acuerdo económico con él y retiró el escrito, protegida por una figura llamada "Reparación integral del daño", incorporada al Código Penal Argentino en 2015 para extinguir una persecución penal.

