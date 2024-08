Groenlandia: conoce los extraordinarios estadios de fútbol de su insólita liga

La liga groenlandesa no se conoce demasiado. Prácticamente nada. Su fútbol no ha recorrido el mundo, pero sí una de sus mayores particulares: los estadios en los que juega. Claro, una gran isla en la que hay muy poca población, en medio de hielo y agua, ubicar una cancha con dos arcos y césped se vuelve un atractivo fenomenal. Eso sí, el césped es artificial, dado que las bajas temperaturas no permiten un suelo fértil para que crezca el pasto.

Por si todavía no las habías visto, acá te dejamos una estupenda galería de imágenes con distintos estadios de fútbol de la tan insólita como espectacular liga de Groenlandia.

Galería de imágenes de los estadios de Groenlandia

Qaqortoq pueblo.webp

352796887_1632380943895988_8425061330234434590_n.jpg

ec6f6a9e-dca7-4fb5-8e56-b541cacdee9d_1030x687.webp

E-9EWUMXMAguiNl.jfif

E91AH_aWEAYZPre.png

GUDs5DNWAAA3jAZ.jfif

39535838_2136408486580952_5389429274891517952_n.jpg

350489013_497639505833044_3330640690012251433_n.jpg

106421874_2613495148872281_2554118458979907068_n.jpg

39900478_2136410816580719_127614885797298176_n.jpg

Más contenido en Golazo24

Un Campeón del Mundo sigue los pasos de Scaloni hacia un club de Premier League

Escándalo en Independiente con Juan Lezcano, militante opositor a Grindetti

Diego Latorre defendió a Fernando Gago y fulminó al periodismo

Liga Uruguaya: Medida extrema por la crisis de los clubes