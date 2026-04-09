Luto en 'Game of Thrones': ¿De qué murió el actor Michael Patrick?

Michael Patrick también participó en series como Blue Lights, This Town y My Left Nut.

El actor además se destacó en las tablas, incluso ganó uno de los premios de teatro más importantes del Reino Unido por una interpretación "legendaria" de Ricardo III en silla de ruedas, indica la BBC.

¿De qué murió Michael Patrick, actor de ‘Game of Thrones’?

El actor Michael Patrick, de ‘Game of Thrones’, falleció a los 35 años tras luchar contra una enfermedad neurológica llamada esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Fue diagnosticado con la enfermedad terminal en febrero de 2023.

"La esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas (neuronas) del cerebro y la médula espinal", explica la Clínica Cleveland.

"Afecta el control muscular. Los síntomas empeoran con el tiempo", agrega.

La ELA es la misma enfermedad que padecía Eric Dane, conocido por Grey's Anatomy, y que murió a principios de año.

La triste partida de Michael Patrick, actor de Game of Thrones De qué murió Urgente24 serie El actor Michael Patrick visibilizó su lucha contra la ELA. Imagen: @michaelpatrick314 (Instagram)

¿Cuándo sospechar ELA?

Los síntomas de la ELA pueden ser diferentes para cada persona. La Asociación ELA detalla que, el signo temprano más común es la debilidad muscular gradual que, incluso, no suele causar dolor.

Otros síntomas tempranos de la ELA, según la organización, pueden incluir:

Tropezar o tener dificultad para caminar

Dejar caer objetos

Fatiga en los brazos o piernas

Habla arrastrada o lenta

Calambres o espasmos musculares

Episodios de risa o llanto incontrolable

Conmovedora despedida de su esposa

Finalmente, la esposa del actor Michael Patrick, Naomi, publicó en las redes sociales unas devastadoras palabras de despedida:

"Anoche, Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos.

No hay palabras para describir nuestro profundo dolor. Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo durante los últimos años de su enfermedad, sino cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir.

Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo. Estamos profundamente agradecidos a todas las personas que nos apoyaron durante los últimos años.

A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan, y ahora nos parece muy apropiada: “Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”. Así que, no le des demasiadas vueltas. Comer. Beber. Amar.

Naomi - la esposa de Mick".

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