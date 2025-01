Chasco argento: Otra vez opositores a Nicolás Maduro arman bombas que no explotan

Ilusiones

Es probable que el poder resulte una dimensión que Machado, González Urrutia y los colaboradores no conocen ni imaginan. Urgente24 les ha insistido una y otra vez que no hay posibilidad alguna de desplazar a Maduro sin negociar con Rusia y China, que son las potencias que defienden al venezolano. No se trata de si es leal o traidor sino que les permite el control de recursos no renovables en hidrocarburos y minería. ¿Quién puede ser tan ridículo para creer que en la 3ra. Guerra Mundial en curso, Rusia y China van a renunciar a una valiosa pieza de su ajedrez?