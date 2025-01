Dólar barato, "los uruguayos que no vienen" y el consejo libertario de no ir a Brasil

Milei, en cambio, sostuvo que el tipo de cambio "no está atrasado", que Cavallo defendía en aquel entonces uno "equivalente a $700" a números de hoy. También marcó la diferencia en cuanto a la situación de las cuentas públicas. "Argentina no tenía equilibrio fiscal y nosotros sí tenemos equilibrio fiscal. Y esto es un tema no menor. Por lo tanto, la declaración de Cavallo me parece desafortunada e incorrecta en términos técnicos”, dijo el Presidente en una entrevista con Luis Majul.