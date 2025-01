Toman un frigorífico: Los dueños desaparecieron, hay 400 posibles despidos y una denuncia de los chinos

"Nos encontramos en una situación desesperante. No solo no se nos paga lo que corresponde, sino que la patronal desapareció sin explicaciones", expresó uno de los delegados del lugar. El sindicato realizó las denuncias pertinentes ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pero hasta el momento no ha habido respuestas concretas para solucionar el conflicto.