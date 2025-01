El juez Juan Merchan parece uno de Comodoro Py: Donald Trump zafó de Stormy Daniels

Finalmente el juez de Nueva York, Juan Merchan, fue al rescate de Donald Trump:

"Después de un análisis cuidadoso y la obediencia a los mandatos del gobierno, de conformidad con la ley, el tribunal considera que la única sentencia es una liberación incondicional, que es una sentencia legal y permisible por falsificar registros comerciales."

"Impongo esa sentencia por los 34 cargos y, señor, le deseo buena suerte en su segundo mandato en el cargo."

Jeremy Saland, abogado penalista y ex fiscal de Manhattan, calificó la sentencia de “increíblemente rara”.

"No recuerdo un momento en el que haya ofrecido eso como fiscal o en el que haya participado en conversaciones sobre la liberación incondicional como abogado defensor penal", dijo Saland.

Con el permiso del juez, Trump compareció en forma virtual para la audiencia de sentencia que duró 40 minutos.

how-stormy-daniels-can-bring-down-president-trump-2018-read-9fdbe84f-3fec-4e58-88a7-2b838ae14f34.webp Donald Trump y Stormy Daniels.

Libertad condicional

“Este tribunal ha determinado que la única sentencia legal que permite dictar sentencia condenatoria sin invadir el más alto cargo del país es una sentencia de absolución incondicional”, dijo Merchan.

Entonces, ¿qué significa “liberación incondicional”?

La absolución incondicional significa, en esencia, que “el caso ha terminado, la condena sigue en pie y no se imponen más condiciones”, dijo Barbara McQuade, ex fiscal federal y profesora de Derecho en la Universidad de Michigan, a la web The Hill. “Eso significa que no habrá prisión, multa, servicio comunitario, libertad condicional ni nada”.

“Es esencialmente una resolución que permite que la condena se mantenga y preserva la santidad del veredicto del jurado, pero garantiza que haya consecuencias muy limitadas derivadas de la condena”, dijo Sarah Krissoff, ex fiscal federal.

Sin embargo, señaló que una liberación incondicional aún conlleva algunas consecuencias. Dependiendo del estado, por ejemplo, un delincuente puede tener una restricción para votar o para poseer un arma de fuego.

Trump tiene prohibido comprar un arma de fuego en Nueva York o Florida después de su condena, aunque votó por sí mismo en la elección presidencial.

“Siempre hay una pérdida de derechos en relación con una condena”, dijo Krissoff.

“La absolución incondicional no es algo poco común en casos de muy baja gravedad”, dijo la jueza de primera instancia jubilada de Nueva York, Jill Konviser. “Es poco común, pero no inaudito, en casos de delitos graves”.

Donald Trump

Después del fallo, Trump dijo que lo habían tratado "muy, muy injustamente" y calificó el caso en su contra como una "caza de brujas política".

Trump todavía tiene la oportunidad de apelar.

Es el único de los casos penales de Trump que ha llegado a un veredicto:

el caso de posesión ilegal de documentos clasificados fue desestimado en julio de 2024;

el caso del asalto al Capitolio en 2021 fue desestimado en noviembre;

el caso relacionado con un intento de impedir la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia fue suspendido por la inhabilitación de la fiscal Fani Willis.

Trump fue acusado de falsificar documentos para ocultar pagos de US$ 130.000 a Stormy Daniels.

Él afirmó que ella y Trump tuvieron relaciones sexuales en 2006, y que el exabogado de Trump, Michael Cohen, le pagó para que guardara silencio.

Pero Trump niega cualquier conexión con Daniels.

A Donald Trump le gustan las rubias: 'Stormy Daniels'. Stormy Daniels.

"Esto es muy raro"

En la mayoría de los casos, el juez concede la libertad condicional con la condición de que el acusado, por ejemplo, no vuelva a ser arrestado, preste servicio comunitario o pague una multa. En esta ocasión no sucede.

Henry Pontell, sociólogo y ex profesor de Justicia Penal que dice haber estudiado los delitos de cuello blanco y corporativos durante más de 30 años, “nunca ha oído hablar de ello”.

“Esto es muy, muy raro, especialmente cuando se trata de un caso de delito grave con 34 cargos decididos por un jurado en un juicio con jurado”.

¿Podría Merchan haberle dado un castigo que no fuera la prisión? La respuesta es sí. Merchan podría haber elegido entre un menú de opciones, que incluían arresto domiciliario, libertad condicional y servicio comunitario.

Pero dado el momento de la sentencia —10 días antes de la investidura de Trump— habría habido poco tiempo para que Trump completara cualquier castigo antes de que su inmunidad presidencial entre en vigencia el 20 de enero.

Eso sí: en los papeles, Donald Trump será un delincuente. Pero Presidente de USA.

