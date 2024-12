Mundial de Clubes: ¿Qué necesita FIFA para que el torneo no sea un fiasco?

¿Qué necesita FIFA para que no haya tanta diferencia?

Para que los europeos no se floreen goleando al resto del mundo, como ya pasó en la reciente Copa Intercontinental donde un Real Madrid a media máquina goleo 3-0 a Pachuca en la final, FIFA necesita que los grandes equipos del viejo continente no se tomen este torneo en serio. Usted se preguntará ¿porque? Si las potencias de Europa no se toman el torneo en serio irán con equipos alternativos, o un mix de figuras y jugadores que habitualmente no juegan. De esta forma todo se emparejaría.