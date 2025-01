Milei y Macri juegan en el terreno de la bipolaridad

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eugetale/status/1876447733487460542&partner=&hide_thread=false De una ignorancia alarmante, Santiago Caputo. Te asesoraron mal los kirchneristas con los que pactas la impunidad para CFK.



Fui Vicepresidente de la UIF, jamás tuve nada que ver con la AFIP.



Gracias @CarlosMaslaton por intentar ilustrarlos.



Pueden pedir disculpas, todo bien. https://t.co/yDi5HMQSYj — Maria Eugenia Talerico (@eugetale) January 7, 2025

El estratega de Milei no quiere el pacto con Macri. Secunda en esa posición a Karina Milei, quien intenta el armado de LLA en todo el país. La CABA es un objetivo prioritario para la hermana presidencial, de allí que sus alfiles intenten esmerilar la gestión del primo Jorge con una agenda propia y el rechazo al proyecto de presupuesto porteño. Ante ese acoso, el jefe de Gobierno adelantó las elecciones para tratar de esquivar la discusión nacional y volverla local. Confían los Macri en que en esas condiciones LLA perderá competitividad por falta de candidatos de peso y el PRO, merced a su aceitado aparato político, validará la hegemonía que ostenta desde hace 18 años. La postulación supuesta de Mauricio a senador busca completar el círculo a nivel nacional. De ganar, el exPresidente no sólo conservará su bastión sino que además le procurará un derrota a Milei. Son matemáticas que se dibujan en el aire cuando faltan 9 meses para las elecciones de octubre si es que antes no hay que ir a las PASO, que el Gobierno intentará remover durante las sesiones extraordinarias del Congreso que convocó entre el 20/01 y el 21/02. El temario incluye además su propio proyecto de ‘Ficha limpia’ y los pliegos de Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/merycaffe/status/1877492936222429344&partner=&hide_thread=false Bueno, Jorge Macri acaba de poner una bomba en el medio del armisticio entre Macri (Mauricio) y Milei. “Guarda que se viene Mauricio candidato”, tiró en el acto de campaña en Villa Pueyrredon.

Los dirigentes que estaban trabajando en la alianza electoral se agarran la cabeza pic.twitter.com/2XOsLaraHF — María Cafferata (@merycaffe) January 9, 2025

“Se viene Mauricio candidato” prometió Jorge Macri justo cuando su primo había aceptado el convite de Milei. Aunque puso la condición de la conformación de “un equipo de trabajo” que conduzca al acuerdo. Hasta designó emisarios, entre ellos, Cristian Ritondo, que aún no dio su versión sobre las sociedades offshores y los departamentos en Florida a nombre de su esposa, sospecha ante la que sólo recibió la solidaridad de Milei. Macri lo rescata como uno de sus embajadores en la mesa de negociación, pero es justo preguntarse para qué lado terminará pateando el jefe de los diputados del PRO. De todas formas, en el Gobierno dejaron a Macri ‘pagando’ y no se hicieron eco del pedido ni mucho menos designaron representantes.

