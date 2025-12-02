El riesgo de confundir las batallas: Javier Milei, el Congreso y la AFA

Live Blog Post

Martes clave por fentanilo contaminado

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre fentanilo contaminado definió que este martes 2 de diciembre, alrededor de las 9 de la mañana, presente el informe final general para el cierre del trabajo que inició a fines de septiembre en la Cámara de Diputados. El documento incluirá conclusiones y recomendaciones legislativas.

Después, cada bloque —o quienes quieran sumar una mirada personal— tendrá tiempo hasta el martes 9 para adjuntar consideraciones al documento.

La comisión, creada el 24 de septiembre y encabezada por Mónica Fein (presidenta), Silvana Giudici (vicepresidenta) y Victoria Tolosa Paz (secretaria), cierra así casi tres meses de trabajo, según detalló el sitio Parlamentario.

Durante ese recorrido expusieron médicos del Hospital Italiano de La Plata, biotecnólogos, farmacéuticos, representantes de laboratorios, especialistas varios y el Observatorio de Víctimas de Delitos. En todas las instancias participaron familiares de las víctimas.

La agenda también incluyó una reunión con familias en el Concejo Municipal de Rosario el 3 de noviembre; y un encuentro con el juez federal de La Plata, Ernesto Krepak, quien lleva la causa y que además se presentó ante la comisión el 19 de noviembre.

Lo que no llegó fue la presencia de los funcionarios del área. El ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, se excusaron dos veces de asistir.