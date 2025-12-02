urgente24
El riesgo de confundir las batallas: Javier Milei, el Congreso y la AFA

Javier Milei
El Congreso no es el único foco de atención para Javier Milei. Entre el entusiasmo por la reforma laboral, sigue la tensión con la AFA.

2 de diciembre de 2025 - 09:09

EN VIVO

Para asegurar el respaldo necesario, el oficialismo desplegó una estrategia de negociación en distintos frentes. La senadora Patricia Bullrich activó contactos con los bloques aliados en la Cámara Alta para impulsar la reforma y el Presupuesto 2026. Por su parte, en Diputados, Martín Menem busca sumar voluntades y arrebatar la primera minoría al peronismo antes del 3 de diciembre, fecha de jura de los nuevos legisladores.

En el ámbito provincial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, realizan rondas de diálogo con los gobernadores aliados. Afuera, por ahora, están los mandatarios de Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa.

El Congreso no es lo único que preocupa y genera mayor atención al Presidente. Su enfrentamiento con la AFA de Claudio 'Chiqui' Tapia aumenta con el correr de los días. En el medio, Karina Milei no compró boletos para la guerra fría. "El Jefe" se quedó en la tribuna evitando que aquella foto en Paraguay de hace casi un año no haya sido en vano, ni cueste caro.

No es fácil enfrentarse al poder de Tapia, quien recibió un apoyo clave de Conmebol en medio de la tensión.

Mientras tanto, la Justicia avanza investigando los vínculos de Sur Finanzas y Ariel Vallejo con Tapia, la AFA y varios clubes.

El temor es que Nación confunda sus batallas.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

La Libertad Avanza aguarda por Raúl Jalil

En la antesala de la elección de autoridades en la Cámara de Diputados de la Nación, todavía se mantiene la incógnita si La Libertad Avanza (LLA) alcanzará su objetivo de convertirse en la primera minoría, ya que ello depende de si el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, finalmente decide romper con el bloque peronista.

Por ese motivo, todas las miradas están dirigidas a Jalil. Es que, desde el 10 de diciembre, Unión por la Patria (UxP) tendrá 96 escaños y LLA 94, con lo cual, si se van tres de los cuatro catamarqueños, el oficialismo conseguirá su objetivo de controlar las comisiones, que son claves para la sanción de las leyes que impulsa el Gobierno.

No sólo Juan Sebastián Verón, también Daniel Vila

Unas inesperadas declaraciones de Daniel Vila hicieron eco este lunes. El presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, de buena relación con Chiqui Tapia, no tuvo prurito en aceptar su inclinación a favor de los capitales extranjeros en el fútbol argentino y tampoco tuvo pelos en la lengua para cuestionar la controversial consagración de Rosario Central.

En conversación con La 750, el empresario multimedios se refirió a la realidad del fútbol argentino y su postura llamó la atención. No precisamente por el contenido de sus declaraciones, que cargaron con argumentos lógicos acerca de los temas del momento en el deporte más popular del país, sino porque esa postura lo distanció de Chiqui Tapia, presidente de AFA y de buen vínculo.

Otra vez "el himno" contra Claudio Tapia

En las últimas semanas, la AFA presidida por Chiqui Tapia ha estado más cuestionada que nunca por distintos motivos. El lunes 1 de diciembre, el presidente de la casa madre del fútbol argentino fue insultado en la cancha de Racing Club durante el duelo ante Tigre, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura.

En los octavos de final del Torneo Clausura, Chiqui Tapia, presidente de la AFA, fue repudiado en los estadios de Lanús y Vélez Sarsfield.

En el caso del Fortín, los reproches se produjeron tras la decisión arbitral de no sancionar un penal ante Argentinos Juniors, club presidido por Cristian Malaspina, actual secretario de AFA.

Ayer, 1 de diciembre, el Cilindro de Avellaneda fue el único estadio que volvió a insultar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino con el cántico de “Chiqui Tapia, botón…”, el "himno" diría Ricardo Caruso Lombardi. La afición entonó esta canción en dos momentos del partido: primero, tras la expulsión de Gastón Martirena, y después, cuando Santiago Sosa vio la tarjeta roja.

Martes clave por fentanilo contaminado

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre fentanilo contaminado definió que este martes 2 de diciembre, alrededor de las 9 de la mañana, presente el informe final general para el cierre del trabajo que inició a fines de septiembre en la Cámara de Diputados. El documento incluirá conclusiones y recomendaciones legislativas.

Después, cada bloque —o quienes quieran sumar una mirada personal— tendrá tiempo hasta el martes 9 para adjuntar consideraciones al documento.

La comisión, creada el 24 de septiembre y encabezada por Mónica Fein (presidenta), Silvana Giudici (vicepresidenta) y Victoria Tolosa Paz (secretaria), cierra así casi tres meses de trabajo, según detalló el sitio Parlamentario.

Durante ese recorrido expusieron médicos del Hospital Italiano de La Plata, biotecnólogos, farmacéuticos, representantes de laboratorios, especialistas varios y el Observatorio de Víctimas de Delitos. En todas las instancias participaron familiares de las víctimas.

La agenda también incluyó una reunión con familias en el Concejo Municipal de Rosario el 3 de noviembre; y un encuentro con el juez federal de La Plata, Ernesto Krepak, quien lleva la causa y que además se presentó ante la comisión el 19 de noviembre.

Lo que no llegó fue la presencia de los funcionarios del área. El ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, se excusaron dos veces de asistir.

Congreso: Entusiasmo de Javier Milei en antesala complicada

El gobierno de Javier Milei se prepara para dar inicio a su plan de reformas, una vez que el nuevo Congreso asuma el 10 de diciembre. Los debates más sensibles girarán en torno a una reforma laboral y una reforma tributaria.

Ambos apuntan a transformar las reglas del mercado de trabajo y la carga impositiva, y ya desataron una fuerte polémica en sindicatos, sectores productivos y economistas.

La propuesta generó rechazo inmediato en buena parte del arco sindical. Las centrales de trabajadores, junto a gremios tradicionales, advierten que muchas medidas pueden precarizar el empleo, debilitar la negociación colectiva y reducir los estándares de protección laboral.

A su vez, organismos técnicos y asociaciones de trabajadores alertan que flexibilizar convenios y licencias, permitir vacaciones fragmentadas, y sustituir indemnizaciones por fondos de cese, puede derivar en situaciones de vulnerabilidad laboral, mayor rotación, informalidad encubierta y pérdida de protección social.

Las dos reformas —tributaria y laboral— están definidas como prioritarias para el gobierno, con intención de presentarlas en cuanto se renueve el Congreso. Pero ambas presentan obstáculos significativos. En el plano tributario, la implementación de un IVA dual implicaría una negociación federal compleja, con posible resistencia de provincias acostumbradas a sus propios ingresos impositivos. En el plano laboral, el rechazo sindical, la preocupación por derechos básicos y la posible inestabilidad para los trabajadores amenazan con generar conflicto social y judicial.

María Eugenia Vidal, la reforma laboral y el clan Moyano

"La reforma laboral que viene es la oportunidad para que los sindicalistas empiecen a rendir cuentas de una vez por todas. Basta de los que se llenan los bolsillos a costa del laburante", señaló la diputada nacional.

Recordemos que en el Congreso ordinario realizado en el predio del Club Camioneros en Esteban Echeverría, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros volvió a respaldar la continuidad de Hugo Moyano: fue reelecto al frente del gremio por cuatro años más, es decir hasta 2029.

La votación, que contó con 301 congresales en ejercicio y no reportó incidentes, confirmó además cambios significativos en la estructura interna del sindicato. El dirigente chaqueño Jorge Taboada quedó como segundo al mando, mientras que Jerónimo Moyano, de 26 años, fue ascendido de la Secretaría de Juventud para ocupar la Secretaría Gremial e Interior, posición que lo convierte en el virtual tercero en comando dentro de la organización.

El reordenamiento no se limitó a ese ascenso: otros de los hijos de Hugo también mantuvieron cargos destacados. Hugo Antonio Moyano seguirá al frente de la secretaría de Asuntos Jurídicos, mientras Karina Moyano conservará su rol en la Secretaría de la Mujer.

Por otro lado, se profundizó la ruptura con Pablo Moyano. Así como en 2021 había sido desplazado de su rol como Secretario Adjunto, esta vez quedó definitivamente fuera de la conducción de la Federación. Junto a Pablo también fue desplazado uno de sus aliados más próximos, Marcelo “Feúcho” Aparicio.

El abogado de CFK volvió a defender a la AFA

La tensión entre la AFA y Estudiantes volvió a quedar expuesta luego de que Pablo Toviggino desmintiera al club platense y asegurara que la votación por el título de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 sí se realizó por unanimidad, con presencia albirroja incluida. Como si a este tema le faltara algo, apareció Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner.

El dirigente apuntó directamente contra el Pincha y la figura de Juan Sebastián Verón después de que el club negara que hubiera existido una votación en la reunión del Comité Ejecutivo.

Sin embargo, no fue todo. Este lunes, Dalbón volvió a defender a la AFA y a Claudio Tapia. Por un lado, asEguró que 'Chiqui' "no solo lo banca Gianni Infantino: lo banca el Capitán y los títulos".

A su vez, amenazó a los que "jugaron con fuego".

"5-0": Javier Milei suma otra victoria contra 'Chiqui' Tapia

A partir de la victoria de Gimnasia de La Plata ante Barracas Central, el Presidente volvió a la carga de la AFA. A su vez, hizo una referencia sobre el clásico platense que se avecina. Un capítulo más, de una larga pelea.

Luego de mostrar su apoyo hacia Estudiantes en el enfrentamiento que mantiene con Claudio Tapia, mandatario de AFA, ahora Milei se refirió a la histórica victoria de El Lobo.

En continuidad con su publicación del domingo, donde hablaba de un "3 a 0", ahora Milei agregó: "5-0. 4° Simular Normalidad , 5° Entonces Lobo-Tripero...".

VER POST EN X

image
Karina Milei se quedó en la tribuna

El pasillo de espaldas realizado por Estudiantes de La Plata a Rosario Central sigue dando que hablar. Primero comenzó Javier Milei, luego Patricia Bullrich, mientras que Karina Milei quedó en el medio. Es que con Claudio Tapia tiene un lazo que su hermano le pidió que tejiera, y que hoy le sale caro romper.

Recordemos el origen: fines del año pasado, cuando Milei intentó meterse en la AFA por la puerta judicial y la cosa se complicó. Ahí Karina tomó el primer avión a Paraguay, al Congreso Extraordinario de la FIFA. Brindis con champagne al lado del Chiqui, fotos sonrientes por el Mundial 2030 -Argentina confirmada como sede inaugural-, y de yapa un mensaje sutil para Macri, que durante su gestión soñó con bajarlo y nunca pudo. El viaje fue excusa perfecta para abrir canales, y desde entonces los chats fluyen: un saludo, un dato, nada que rompa protocolos pero suficiente para que funcione.

image
"El Jefe" juega a otra liga.&nbsp;

"El Jefe" juega a otra liga.

Contra el poder del fútbol

La gestión de Chiqui Tapia tiene días en el ojo de la tormenta y este lunes (01/12), La Coalición Cívica volvió a activar su maquinaria judicial contra el poder del fútbol: se presentó una denuncia formal que incluyó supuestas pruebas y hasta escrache en redes sociales.

Elisa Carrió, junto al dirigente pilarense Matías Yofe y el legislador porteño Facundo Del Gaiso, presentó una denuncia penal para que se investigue una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada a una lujosa propiedad en Pilar que, según sospechan, habría sido adquirida mediante intermediarios para ocultar al verdadero beneficiario: el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La presentación apunta directamente a dos nombres: Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL, la sociedad que figura como compradora del predio. Para los denunciantes, ambos funcionarían como “prestanombres” en una operación financiera que no puede justificarse con los movimientos económicos declarados por la empresa.

Diego Santilli: De gobernadores a Peter Lamelas

A casi un mes de su presentación de credenciales al presidente Javier Milei y en un momento inmejorable de la relación con el gobierno estadounidense de Donald Trump, el ministro del Interior, Diego Santilli, pondrá freno por unas horas a su agenda de reuniones con gobernadores y recibirá este martes al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

El encuentro se llevará a cabo desde las 10:30 en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales. Si bien no trascendió el temario que abordarán, sería el eje de la conversación el acuerdo comercial alcanzado entre el Gobierno y la administración estadounidense el pasado 13 de noviembre, y que incluye eliminación de aranceles, apertura de mercados, regulaciones para bienes tecnológicos y compromisos en materia laboral, ambiental y digital.

Martín Menem (Gentech) y Ariel Vallejo (Sur Finanzas)

Gentech fue fundada y es dirigida por Martín Menem, hoy presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Su negocio es fabricar y comercializar suplementos dietarios.

Gentech es proveedor oficial AFA (Asociación del Fútbol Argentino) pero también de Barracas Central, el club cuyo estadio se llama 'Claudio Chiqui Tapia' y lo preside su hijo, Matías Tapia.

El 'main sponsor' de Barracas Central es Sur Finanzas, la empresa financiera de Ariel Vallejo, a la que se vincula con Claudio Tapia.

Las encuestas le siguen sonriendo a Javier Milei

La aprobación de Javier Milei aumentó al 42,6% en noviembre desde el mínimo de su Administración, el 39,9%, en octubre, según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News, reportó Manuela Tobias, de esa agencia.

Si bien las expectativas económicas siguen siendo pesimistas, las perspectivas han mejorado desde octubre.

"El aumento de popularidad de Milei se produce después de que su partido obtuviera el 41% de los votos en disputa en las elecciones intermedias del 26 de octubre en Argentina, muy por encima del 32% obtenido por la oposición peronista. Esta victoria marcó un cambio radical con respecto a las elecciones locales de Buenos Aires a principios de septiembre, cuando el Presidente sufrió una pérdida de 14 puntos porcentuales frente a sus principales rivales. (…)".

El Gobierno acelera por la reforma laboral

A días del inicio de las sesiones extraordinarias, la Casa Rosada apuró el paso y terminó de pulir la letra chica de la reforma laboral que Javier Milei quiere convertir en ley antes de fin de año. Mientras el oficialismo activa negociaciones silenciosas para sumar votos en el Senado, desde el kirchnerismo denuncian que el proyecto es “una bomba de humo” destinada a distraer mientras “regalan el país como nunca antes”.

El borrador final del texto ya está en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; del presidente de Diputados, Martín Menem; y de la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Desde la cúpula libertaria aseguran que el proyecto “está cerrado” y que ahora comienza la fase política: reuniones con gobernadores, llamados a bloques aliados y un intento de reordenar la cancha parlamentaria antes del debate.

