El riesgo de confundir las batallas: Javier Milei, el Congreso y la AFA

El Gobierno dio por finalizada la redacción del proyecto de reforma laboral y acelera la búsqueda de apoyos en el Congreso para tratar el Presupuesto 2026: el objetivo es lograr su aprobación durante las sesiones extraordinarias de diciembre 2025. Javier Milei parece estar ansioso. El tratamiento legislativo se iniciará a partir del 10 de diciembre.
La Argentina de Javier Milei y más títulos de la mañana en Urgente24
ANTESALA DEL ATAQUE| Donald Trump se reunió con sus asesores de Seguridad Nacional para definir qué hacer con Venezuela
VERANO| Puerta internacional: Aeropuerto clave del interior suma vuelos al Caribe
CIERRE DE LAS ACTIVIDADES 2025| Julio Zamora ya articuló 19 polideportivos en Tigre
CAPRICHOS DE MANUEL ZELAYA| No fue sólo Donald Trump: Suicidio de la izquierda en Honduras
INTERCEPT BRASIL| La Argentina de Javier Milei: ¿refugio para golpistas brasileños?
