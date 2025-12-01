"Si Gentech patrocina a Barracas Central, ¿Martín Menem tiene algo con Ariel Vallejo?"

Fabián Doman, en 'Cónclave' (streaming 'Carnaval'), dijo que los periodistas que escriben llamando a Sur Finanzas "la financiera de Tapia", "o estan desinformados o han decidido desinformar".

Según él, Sur Finanzas quedó en el centro de la escena por el ANDISgate, "porque era donde se lavaba el dinero de la corrupción mileísta con el dinero de los discapacitados".

La Policía Federal allanó la oficina central de la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de dinero relacionado con la transferencia del exjugador de Banfield, Agustín Urzi.

Además de la sede central, los procedimientos alcanzaron a otros 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos oficinas del club y direcciones asociadas a distintos fideicomisos.

Los investigadores sospechan que Sur Finanzas habría canalizado dinero ilegal a través de los montos pagados por la transferencia del jugador al FC Juárez, de México.

La fiscalía que impulsa la causa investiga una presunta maniobra de lavado de activos atribuida a Oscar Tucker (director suplente) y Federico José Spinosa (vicepresidente) del Club Atlético Banfield los fondos de un préstamo otorgado por la firma Auriga League S.A.

Embed Gentech es sponsor de Barracas. Tech Security tiene contrato con la AFA. Las dos empresas son de Menem.



Ya está, lamentablemente olvídense que el gobierno intervenga. pic.twitter.com/he9fUUvO3E — Toto (@palertermo) December 1, 2025

ANDIS

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció penalmente a Sur Finanzas PSP S.A. y a sus autoridades porque detectó movimientos y operatorias que podrían encuadrar en delitos de lavado de activos agravado y evasión tributaria agravada que incluye el supuesto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Aquí la pregunta de Doman: "Si Tapia quedó pegado a Vallejo porque Sur Finanzas está en la camiseta de Barracas Central pero Gentech también está en la camiseta, ¿hay que inferir que Martín Menem también tiene relación con Vallejo?".

-------------------------

+ Info de Golazo24