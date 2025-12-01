Gentech fue fundada y es dirigida por Martín Menem, hoy presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Su negocio es fabricar y comercializar suplementos dietarios.
FABIÁN DOMAN
"Si Gentech patrocina a Barracas Central, ¿Martín Menem tiene algo con Ariel Vallejo?"
Fabián Doman recordó a propios y extraños que Gentech, empresa identificada con Martín Menem, patrocina a Barracas Central, de Claudio Tapia: ¿Y Ariel Vallejo?
Gentech es proveedor oficial AFA (Asociación del Fútbol Argentino) pero también de Barracas Central, el club cuyo estadio se llama 'Claudio Chiqui Tapia' y lo preside su hijo, Matías Tapia.
El 'main sponsor' de Barracas Central es Sur Finanzas, la empresa financiera de Ariel Vallejo, a la que se vincula con Claudio Tapia, pero la periodista / politóloga / abogada Camila Dolabjian también relacionó con Martín Insaurralde. El posteo:
"En una imagen de los allanamientos en Sur Finanzas aparece una camioneta Audi Q5 TFSI Advances Stronic Quattro. Puede salir más de US$100.000. Pero lo importante no es eso, sino que esa camioneta (a nombre de Sur Finanzas) aparece con multas JUSTO en la salida del barrio Fincas de San Vicente. ¿Sede de quién? Martín Insaurralde. Un punto de conexión más con la pista Lomas de Zamora."
Fabián Doman, en 'Cónclave' (streaming 'Carnaval'), dijo que los periodistas que escriben llamando a Sur Finanzas "la financiera de Tapia", "o estan desinformados o han decidido desinformar".
Según él, Sur Finanzas quedó en el centro de la escena por el ANDISgate, "porque era donde se lavaba el dinero de la corrupción mileísta con el dinero de los discapacitados".
La Policía Federal allanó la oficina central de la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de dinero relacionado con la transferencia del exjugador de Banfield, Agustín Urzi.
Además de la sede central, los procedimientos alcanzaron a otros 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos oficinas del club y direcciones asociadas a distintos fideicomisos.
Los investigadores sospechan que Sur Finanzas habría canalizado dinero ilegal a través de los montos pagados por la transferencia del jugador al FC Juárez, de México.
La fiscalía que impulsa la causa investiga una presunta maniobra de lavado de activos atribuida a Oscar Tucker (director suplente) y Federico José Spinosa (vicepresidente) del Club Atlético Banfield los fondos de un préstamo otorgado por la firma Auriga League S.A.
ANDIS
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció penalmente a Sur Finanzas PSP S.A. y a sus autoridades porque detectó movimientos y operatorias que podrían encuadrar en delitos de lavado de activos agravado y evasión tributaria agravada que incluye el supuesto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Aquí la pregunta de Doman: "Si Tapia quedó pegado a Vallejo porque Sur Finanzas está en la camiseta de Barracas Central pero Gentech también está en la camiseta, ¿hay que inferir que Martín Menem también tiene relación con Vallejo?".
