La inesperada decisión de Mario Pergolini sobre Vorterix que sorprendió a todos

La decisión muestra un contraste con la forma en que muchos colegas buscan mantenerse a toda costa conectados a las plataformas, y confirma que Pergolini no está dispuesto a adaptarse a un formato que no siente propio.

Caminos cruzados: la salida de Pergolini frente al debut de Tinelli

Mientras Marcelo Tinelli lanza su nuevo canal "Carnaval", con su familia y algunos históricos de VideoMatch, Pergolini opta por salir del ring. Uno busca revivir un nombre conocido en el medio digital, el otro decide retirarse antes de perder su voz propia en un entorno dominado por jóvenes.

En Puro Show (América TV), Matías Vázquez interpretó la salida de Pergolini como un mensaje indirecto a Tinelli: "Siento que es como un palito también para Tinelli, ¿no? Porque él dice ‘me retiro del streaming’ y Marcelo Tinelli justo ahora se lanza en el mundo del streaming". Pampito, por su parte, remarcó la importancia histórica de Pergolini: "No nos olvidemos que Mario fue el primero que la vio, el que dijo ‘che, todo se va a ir para YouTube’. Me sorprende su postura, porque yo creo como vos, que hay un público para todos en el streaming".

image Mientras Marcelo Tinelli apuesta al streaming con su nuevo canal, Pergolini se retira por criterio propio y análisis del mercado.

Además, Pochi aportó un análisis más ligado al negocio: "Para mí no es un súper negocio. Porque él, cuando le dio una entrevista a unos chicos jóvenes, decía que no existía en el mundo del stream la cantidad de views que dicen que existen". Así, la decisión de Pergolini no tiene que ver solo con la edad o la afinidad con la audiencia, sino también con una lectura crítica del mercado y del valor real de los formatos digitales.

El conductor no se despide de la comunicación, pero sí del ruido constante del streaming, el formato que ayudó a crear y profesionalizar. Porque no se trata de quedarse afuera, sino de elegir dónde y cómo intervenir para que cada proyecto valga la pena.

