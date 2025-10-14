Después de revolucionar la radio y el streaming, Mario Pergolini decidió alejarse de los vivos diarios, dejando a muchos preguntándose qué planes tiene para el futuro. Mientras tanto, Marcelo Tinelli se lanza al mundo del streaming, justo cuando Pergolini da un paso al costado y pone en jaque la lógica del formato digital que él mismo ayudó a construir.
OTRO "ESTO NO ES PARA MÍ"
La inesperada decisión de Mario Pergolini sobre Vorterix que sorprendió a todos
Mario Pergolini anunció que se aleja del streaming y la radio diaria: ¿por qué el pionero de Vorterix decidió poner pausa a su voz en vivo?
Mario Pergolini, el creador que se siente ajeno a su propio invento
Pergolini siempre fue de los que llegaban antes de que el público supiera que necesitaba algo. Cuando fundó Vorterix, en donde había radio, streaming y video, era evidente que intuía lo que hoy es normal: contenido digital y participación en tiempo real.
Pero el panorama cambió: los jóvenes dominan el streaming, y la conversación se volvió más inmediata y fugaz, más ruido que reflexión.
"Ya estoy grande para el streaming. En vivo ya no voy a estar más. Yo creo que el streaming se volvió muy joven y todavía no nació un streaming para gente a la cual yo le pueda hablar un poco más", le dijo Pergolini a Nico Occhiato en Luzu TV, dejando claro que no es un retiro por desgaste sino una evaluación sobre dónde puede aportar valor hoy. Algo que recuerda un poco a su famoso "Esto no fue hecho para mí" de 2008 cuando dejó CQC.
El conductor aclaró que seguirá vinculado al medio, pero con otro ritmo: "Quiero hacer otras cosas y sí, voy a hacer programas especiales el año que viene, pero no voy a estar en vivo todos los días", anticipando que su participación será puntual, enfocada en contenido pensado, no en la inmediatez de los vivos diarios.
La decisión muestra un contraste con la forma en que muchos colegas buscan mantenerse a toda costa conectados a las plataformas, y confirma que Pergolini no está dispuesto a adaptarse a un formato que no siente propio.
Caminos cruzados: la salida de Pergolini frente al debut de Tinelli
Mientras Marcelo Tinelli lanza su nuevo canal "Carnaval", con su familia y algunos históricos de VideoMatch, Pergolini opta por salir del ring. Uno busca revivir un nombre conocido en el medio digital, el otro decide retirarse antes de perder su voz propia en un entorno dominado por jóvenes.
En Puro Show (América TV), Matías Vázquez interpretó la salida de Pergolini como un mensaje indirecto a Tinelli: "Siento que es como un palito también para Tinelli, ¿no? Porque él dice ‘me retiro del streaming’ y Marcelo Tinelli justo ahora se lanza en el mundo del streaming". Pampito, por su parte, remarcó la importancia histórica de Pergolini: "No nos olvidemos que Mario fue el primero que la vio, el que dijo ‘che, todo se va a ir para YouTube’. Me sorprende su postura, porque yo creo como vos, que hay un público para todos en el streaming".
Además, Pochi aportó un análisis más ligado al negocio: "Para mí no es un súper negocio. Porque él, cuando le dio una entrevista a unos chicos jóvenes, decía que no existía en el mundo del stream la cantidad de views que dicen que existen". Así, la decisión de Pergolini no tiene que ver solo con la edad o la afinidad con la audiencia, sino también con una lectura crítica del mercado y del valor real de los formatos digitales.
El conductor no se despide de la comunicación, pero sí del ruido constante del streaming, el formato que ayudó a crear y profesionalizar. Porque no se trata de quedarse afuera, sino de elegir dónde y cómo intervenir para que cada proyecto valga la pena.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche
Esta vez, Marcelo Gallardo no logra armar el equipo en River Plate
Países Bajos interviene una fábrica de chips china para asegurarse un suministro clave
La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo