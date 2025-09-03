El error que la mayoría comete con el arroz y expertos piden eliminar

El arroz es un alimento sumamente popular y muy consumido en el mundo. Probablemente lo tenga ahora mismo en su despensa, o en el refrigerador para recalentarlo más tarde y consumirlo. Precisamente, con esto último, es con lo que hay que tener precaución porque se relaciona con un error muy frecuente y que puede ser garrafal para la salud.
Error común con el arroz
Uno de los errores más comunes que las personas cometen con el consumo de arroz tiene que ver con recalentar este alimento. De hecho es un tema del que se habla a menudo.
¿Se puede recalentar el arroz? ¿Es seguro recalentar el arroz? ¿Qué pasa si como arroz del día anterior? ¿Por qué no recalentar el arroz?
Si es de los que se ha hecho estas preguntas lo primero que debe saber es que: recalentar el arroz más de una vez podría convertirse en un error para la seguridad alimentaria en el hogar.
De acuerdo con la organización Foods Standards Agency si bien se puede recalentar el arroz que sobra, no se puede hacer esto varias veces.
"Nunca debes recalentar el arroz más de una vez", advierten en su sitio web.
Según los expertos, el arroz sobrante se puede guardar en el refrigerador, pero no debe permanecer ahí por más de 24 horas.
"Conserve el arroz en el refrigerador no más de un día antes de recalentarlo", indican.
Otra recomendación de los expertos es que debe asegurarse de recalentar bien este alimento.
"Al recalentar cualquier arroz, asegúrese siempre de que esté bien caliente", aconsejan.
¿Cuál es el problema de recalentar el arroz?
Ahora bien, según los expertos, el problema no es en sí recalentar el arroz, sino la manera en que se almacena este alimento.
"Puedes intoxicarte por comer arroz recalentado. El problema no es el recalentamiento, sino la forma en que se almacenó el arroz antes de recalentarlo", señalan.
Y es que, cocinar mal el arroz, dejarlo fuera por mucho tiempo y luego recalentarlo puede contribuir a la proliferación de Bacillus cereus.
La Bacillus cereus es una bacteria que se alimenta de alimentos ricos en almidón, como el arroz.
"Cuanto más tiempo se deje el arroz cocido a temperatura ambiente, mayor será la probabilidad de que las bacterias o toxinas lo hagan inseguro para el consumo", advierten en Foods Standards Agency .
¿Cómo saber si tengo intoxicación por arroz recalentado?
A menudo, a la intoxicación alimentaria provocada por el consumo de arroz recalentado se le conoce como síndrome del arroz frito o síndrome del arroz recalentado.
Las personas pueden presentar varios síntomas molestos, al igual como ocurre con otros tipos de intoxicación alimentaria.
Los síntomas del síndrome del arroz frito pueden incluir:
- Diarrea
- Fiebre
- Dolor de estómago
- Náuseas
- Calambres estomacales
- Vómitos
En general, expertos coinciden en que los síntomas por intoxicación alimentaria pueden desaparecer a las 24 horas, pero si el malestar empeora, es importante que consulte con un médico.
