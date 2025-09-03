El error que la mayoría comete con el arroz y expertos piden eliminar

"Nunca debes recalentar el arroz más de una vez", advierten en su sitio web.

Según los expertos, el arroz sobrante se puede guardar en el refrigerador, pero no debe permanecer ahí por más de 24 horas.

"Conserve el arroz en el refrigerador no más de un día antes de recalentarlo", indican.

Otra recomendación de los expertos es que debe asegurarse de recalentar bien este alimento.

"Al recalentar cualquier arroz, asegúrese siempre de que esté bien caliente", aconsejan.

¿Cuál es el problema de recalentar el arroz?

Ahora bien, según los expertos, el problema no es en sí recalentar el arroz, sino la manera en que se almacena este alimento.

"Puedes intoxicarte por comer arroz recalentado. El problema no es el recalentamiento, sino la forma en que se almacenó el arroz antes de recalentarlo", señalan.

Y es que, cocinar mal el arroz, dejarlo fuera por mucho tiempo y luego recalentarlo puede contribuir a la proliferación de Bacillus cereus.

La Bacillus cereus es una bacteria que se alimenta de alimentos ricos en almidón, como el arroz.

"Cuanto más tiempo se deje el arroz cocido a temperatura ambiente, mayor será la probabilidad de que las bacterias o toxinas lo hagan inseguro para el consumo", advierten en Foods Standards Agency .

¿Cómo saber si tengo intoxicación por arroz recalentado?

A menudo, a la intoxicación alimentaria provocada por el consumo de arroz recalentado se le conoce como síndrome del arroz frito o síndrome del arroz recalentado.

Las personas pueden presentar varios síntomas molestos, al igual como ocurre con otros tipos de intoxicación alimentaria.

Los síntomas del síndrome del arroz frito pueden incluir:

Diarrea

Fiebre

Dolor de estómago

Náuseas

Calambres estomacales

Vómitos

En general, expertos coinciden en que los síntomas por intoxicación alimentaria pueden desaparecer a las 24 horas, pero si el malestar empeora, es importante que consulte con un médico.

