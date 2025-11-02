Rizobacter: FIX alerta por alto apalancamiento y débil rentabilidad

En los meses posteriores, la firma logró reducir parcialmente el endeudamiento neto hasta US$ 102 millones, aunque FIX subrayó que el acceso al crédito sigue siendo limitado y que la empresa depende de la renegociación de líneas bancarias para sostener su operatividad.

Pese al contexto desafiante, la calificadora destacó un flujo de fondos libre positivo de US$ 35 millones en el último trimestre del ejercicio, producto de un manejo más eficiente del capital de trabajo y de una menor exposición al programa HB4, que fue transferido a Bioceres Semillas S.A.U.

Esa decisión, según FIX, redujo la volatilidad en la variación del capital de trabajo y alivió parcialmente la presión sobre el flujo de caja.

image

Fortalezas estructurales

Rizobacter mantiene un liderazgo consolidado en el segmento de nutrición y protección de cultivos, apalancado en una inversión constante en I+D equivalente al 10,1% del resultado operativo promedio de los últimos cinco años.

Esta política le permitió desarrollar tecnologías patentadas que funcionan como barreras de entrada para nuevos competidores y sostener su posición en mercados de Latinoamérica, Asia y Europa. Esta política le permitió desarrollar tecnologías patentadas que funcionan como barreras de entrada para nuevos competidores y sostener su posición en mercados de Latinoamérica, Asia y Europa.

Además, FIX valoró las inversiones estratégicas en infraestructura industrial: la planta de biotecnológicos en Argentina, inaugurada en septiembre de 2024, y la planta de adyuvantes en Brasil, que comenzó su ciclo productivo recientemente. Ambas, según el informe, deberían mejorar la eficiencia productiva y diversificar fuentes de ingresos a mediano plazo.

Rentabilidad en caída y dependencia del crédito

La contracara del crecimiento de activos (que treparon a $475.499 millones) es una estructura de capital cada vez más tensionada. El retorno sobre el patrimonio promedio pasó de +9,6% en 2024 a -9% en 2025, reflejando una pérdida neta de $9.752 millones.

A pesar de que las ventas crecieron 17% interanual, hasta $205.107 millones, el efecto de la baja de precios internacionales y el mayor costo financiero borraron las ganancias operativas. A pesar de que las ventas crecieron 17% interanual, hasta $205.107 millones, el efecto de la baja de precios internacionales y el mayor costo financiero borraron las ganancias operativas.

El flujo generado por las operaciones cayó drásticamente de $22.764 millones a apenas $2.011 millones, mientras el costo financiero implícito fue del 8,6% anual.

Obligaciones Negociables (ONs) vigentes

FIX ratificó la nota “BBB(arg)” para todas las series de Obligaciones Negociables vigentes:

ON Serie VIII Clase B: emisión por US$ 5,07 millones , tasa fija 3,98% , vencimiento en febrero 2026 .

emisión por , tasa fija , vencimiento en . ON Serie IX Clase A: US$ 12,98 millones , tasa 5% , vence en junio 2026 .

, tasa , vence en . ON Serie IX Clase B: US$ 7,01 millones , tasa 7,5% , con único pago de capital al vencimiento.

, tasa , con único pago de capital al vencimiento. ON Serie X Clase A: US$ 2,39 millones , tasa 7% , vence en noviembre 2026 .

, tasa , vence en . ON Serie X Clase B: US$ 23,52 millones, tasa 8%, vence en noviembre 2027.

Todas las emisiones son no garantizadas (“comunes”), con pagos trimestrales de intereses y opción de rescate total por cuestiones impositivas.

image

Perspectiva y riesgos hacia adelante

FIX mantuvo el Rating Watch Negativo, una señal de alerta ante la posibilidad de un nuevo recorte de nota en el corto plazo. La calificadora aclaró que el rating podría bajar si las nuevas plantas no generan los flujos esperados o si se verifican transferencias de recursos hacia la controlante Bioceres (en forma de dividendos o préstamos).

En contrapartida, una mejora del flujo operativo y la reducción sostenida de deuda podrían estabilizar la perspectiva.

Rizobacter enfrenta un momento financiero delicado, con alta exposición al crédito y márgenes comprimidos, pese a mantener ventajas competitivas tecnológicas.

La calificadora remarcó que la continuidad del “watch negativo” obedece a un equilibrio inestable entre los esfuerzos por recuperar liquidez y la fragilidad de los resultados. La calificadora remarcó que la continuidad del “watch negativo” obedece a un equilibrio inestable entre los esfuerzos por recuperar liquidez y la fragilidad de los resultados.

Aun así, FIX dejó claro que la compañía aún posee activos estratégicos y capacidad de generación de caja, pero su futuro inmediato dependerá de la capacidad de reducir deuda y recomponer márgenes en un entorno macroeconómico adverso y de tasas reales positivas en la Argentina.

Rizobacter Argentina S.A. (1)

Más noticias en Urgente24:

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10

Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto

Como el Diego lo hubiese querido: OLGA arma un homenaje solidario

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas