¿Internas en Desayuno Americano? Ex panelista, muy polémica

El trato era distinto, tenía la posibilidad de hablar y de explayarme en un montón de cosas El trato era distinto, tenía la posibilidad de hablar y de explayarme en un montón de cosas

"Vero se preocupa por lo que te pasa, trata de solucionarlo, se involucra, el trato de ella es muy familiar, ahí está la diferencia. Pero eso lo crea ella, ese vínculo", agregó más tarde la actriz.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fluisaalbinoni%2Fstatus%2F1734625329354801333%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1734625329354801333%7Ctwgr%5Edb3ea923c409f486ff72a6a0434c39709bad0b89%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fconfirmado-reconocida-figura-abandona-desayuno-americano-n565183&partner=&hide_thread=false Asi es...se cumplio un ciclo...y tome la desiciòn de no seguir el año que viene. https://t.co/GRaZuGbnBd — Luisa Albinoni (@luisaalbinoni) December 12, 2023

En este contexto, el columnista Guillermo Barrios fue directo y le preguntó a Albinoni si, en algún momento, sintió cierto destrato. "Sí, me sentí destratada", confirmó la artista, y amplió: "Tuve unos productores muy buenos, pero desde otros sectores, una empresa con la que no había trabajado, sí, sentí el destrato. Ojo que no creo que sea sólo conmigo".

En 50 años es la primera vez que yo me voy de un programa y no hago temporada. Sentí que cumplí un ciclo y al no poder hacer humor y no poder tomarlo por otro lado, se hace algo duro y no lo disfrutás, esa es la verdad En 50 años es la primera vez que yo me voy de un programa y no hago temporada. Sentí que cumplí un ciclo y al no poder hacer humor y no poder tomarlo por otro lado, se hace algo duro y no lo disfrutás, esa es la verdad

"Si a vos te quieren retener, te dan algo como para que realmente te entusiasmes, en principio (...) Te la voy a hacer clara. Soy jubilada, ahora el 17 de enero cumplo 72 años y como no me dieron nada para entusiasmarme me fui (...) Uno tiene dignidad, uno tiene orgullo", sentenció Albinoni ante la consulta sobre si desde el canal habían intentado retenerla.

Ante estas declaraciones, vale la pena recordar los dichos de David cuando fue consultada por la repentina renuncia de la panelista. "La verdad que no sabía nada, me contaron que había puesto ese tuit. Y bueno, es su decisión. Seguramente lo hablaremos al aire como todo lo que nos pasa. Ella tiene autoridad para hacer eso, a mi no me tiene que explicar nada. Desayuno sigue", remarcó la conductora en esa oportunidad, restándole importancia al tema.

