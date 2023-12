La fulminante crítica que sacude la carrera de Pamela David

“Las cosas aumentan de una semana a la otra, cada tres días. Último día de gobierno kirchnerista, ya está. Tengo fe. No sé qué va a venir…”, comenzó diciendo la panelista a la salida del supermercado.

"Maslatón, que tipo que me tiene los huevos al plato, justificando lo que dijo Pamela en la emisión", agregó con desenvoltura.

“Chicos, yo digo lo que quiero y opino porque a mí… No le tengo miedo a nadie, ni, aunque me echen de ningún lado porque… Amor… Espalda, huevos. Voy de frente y no voy a estar siendo condescendiente ni chupamedias con nadie", añadió. “Chicos, yo digo lo que quiero y opino porque a mí… No le tengo miedo a nadie, ni, aunque me echen de ningún lado porque… Amor… Espalda, huevos. Voy de frente y no voy a estar siendo condescendiente ni chupamedias con nadie", añadió.

"Yo digo lo que pienso. Cuando está bien, está bien, y cuando dijiste una barrabasada, dijiste una barrabasada. Hay que tener cuidado con lo que se dice, posta. Sobre todo, cuando hablamos del país, de la política, de la economía, de la pobreza, del hambre”, subrayó.

image.png

Y como si todo lo expresado con anterioridad hubiese sido poco, la reconocida esposa del ex futbolista Diego Latorre prosiguió diciendo: “Maslatón me pone que no me imagino lo que se viene… ¿Qué se va a venir después del desastre que nos dejan? Otro desastre. Va a tarde un huevo en poner todo bien, es imposible arreglarlo de un día para el otro… Un boludo puede creer que el lunes Milei va a arreglar todo".

"Como dice Brancatelli: ‘quiero ver qué pasa el lunes’. Boludo, ¿qué va a pasar el lunes? Un tipo que se va a encontrar con un desastre peor del que nos imaginamos, mucho peor”, concluyó fulminante.

