Política de Medios: Silvia Mercado advirtió a Javier Milei

¿Cómo me va a decir a mí que yo invento información? No lo hice en mi vida. El insulto es que me dijera: 'Inventa información'. Yo reaccioné como '¿Qué me está diciendo este hombre?', pero no reaccioné como si fuera el Presidente. Yo decía: 'Está loco, ¿de quién habla? No me puede decir esto a mí' ¿Cómo me va a decir a mí que yo invento información? No lo hice en mi vida. El insulto es que me dijera: 'Inventa información'. Yo reaccioné como '¿Qué me está diciendo este hombre?', pero no reaccioné como si fuera el Presidente. Yo decía: 'Está loco, ¿de quién habla? No me puede decir esto a mí'

"No sólo que no se disculpó, sino que insistentemente pidió que yo me disculpe, lo cual me parece una falta de respeto absoluto. Hubo mucha insistencia para que yo me disculpe, yo no lo hice porque no correspondía, porque el error fue de ellos", agregó Mercado, quien fue respaldada por colegas, del sindicato y de asociaciones de prensa.

image.png Diego Dillenberger, conductor de La hora de Maquiavelo.

De este modo, el conductor le consultó que podría recomendarle a Milei en su calidad de profesional de la comunicación, a lo que Mercado respondió:

Que no use más personalmente sus redes sociales, que las entregue a un experto. Lo primero que tiene que hacer un Presidente cuando entra a la Casa Rosada es cambiar la clave, no saberla, que la maneje un experto. Por alguna razón que desconozco, las redes sociales de él, incluso me parece que las de Presidencia, no las manejan profesionales, las manejan militantes o él directamente. Eso es muy peligroso Que no use más personalmente sus redes sociales, que las entregue a un experto. Lo primero que tiene que hacer un Presidente cuando entra a la Casa Rosada es cambiar la clave, no saberla, que la maneje un experto. Por alguna razón que desconozco, las redes sociales de él, incluso me parece que las de Presidencia, no las manejan profesionales, las manejan militantes o él directamente. Eso es muy peligroso

"En general el equipo de Milei es absolutamente improvisado (...) En comunicación se ven los errores y la improvisación todos los días", sostuvo la periodista.

"Aquí se produjo una crisis de Gobierno. Clarín puso: 'La crisis de los perros'. ¿Cómo va a haber una crisis por semejante cosa? Pero se genera por su propia personalidad desbordada que hace que nadie pueda controlarlo (...) Hay algo de su personalidad que evidentemente es inmanejable y que razonable que preocupe a los inversores", analizó Mercado a modo de conclusión.

