Javier Milei, Silvia Mercado, Manuel Adorni y los cazabobos

No se enoje @JMilei la joven Silvia Mercado me dijo durante un almuerzo que si Usted ganaba se iba del país. Por lo visto no se fue, lo mismo que Astor Piazzolla con Menem en 1989. Por suerte Silvia no se fue y en cualquier momento Usted la nombra vocera. https://t.co/Yn22vAoNuz