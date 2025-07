Un dentista resolvió el misterio del Hombre de Vitruvio después de más de 500 años

Acá entra Rory Mac Sweeney, un dentista londinense que se puso a investigar en serio (y volcó todo en Journal of Mathematics and the Arts) y se dio cuenta de algo que estaba escrito justo al lado del dibujo y que nadie había notado. Leonardo escribió, con su letra espejada típica, que si abrimos las piernas lo suficiente para bajar la cabeza un poco y estiramos los brazos para que los dedos toquen arriba de la cabeza, el centro de todo eso es el ombligo, y que el espacio entre las piernas forma un triángulo equilátero. ¡Boom! La clave estaba ahí, todo el tiempo.