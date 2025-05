Clima loco: En otoño calor inesperado y atípico

En ese orden agregó

Esta especie de “inversión” del tiempo, se sostiene lo que la institución viene previendo a través de los pronósticos a largo plazo, que son las oscilaciones entre estas condiciones más frías y más calurosas de lo normal a lo largo de estos últimos dos meses. Esta especie de “inversión” del tiempo, se sostiene lo que la institución viene previendo a través de los pronósticos a largo plazo, que son las oscilaciones entre estas condiciones más frías y más calurosas de lo normal a lo largo de estos últimos dos meses.

Niño-Niña

Estamos en una neutralidad: no tenemos Niño ni Niña hace bastante tiempo. Entonces, es esperable que puedan ocurrir estas oscilaciones. Quizás, lo que no se puede anticipar tanto es qué tan extremas pueden llegar a ser. Por ahora, estamos atravesando la anomalía sin registrar récords a nivel diario Estamos en una neutralidad: no tenemos Niño ni Niña hace bastante tiempo. Entonces, es esperable que puedan ocurrir estas oscilaciones. Quizás, lo que no se puede anticipar tanto es qué tan extremas pueden llegar a ser. Por ahora, estamos atravesando la anomalía sin registrar récords a nivel diario

Clima Argentina lluvia.jpg Para ver llover en CABA habrá que esperar

En CABA

La temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene, en promedio, unos 2°C por encima de los valores normales en estos primeros días del mes, según dijo el meteorólogo.

Por lo tanto, las máximas superan el promedio para esta etapa de mayo, que se ubica alrededor de los 20°C.

Luego señaló

Hace varios días que registramos temperaturas con más de 20°C, lo cual llama la atención. Si bien no superamos ningún récord, sí se ven temperaturas más altas de lo normal. Por eso es una anomalía tan marcada Hace varios días que registramos temperaturas con más de 20°C, lo cual llama la atención. Si bien no superamos ningún récord, sí se ven temperaturas más altas de lo normal. Por eso es una anomalía tan marcada

Seguirán varios días

Las cifras superiores a las habituales se van a sostener, por algunos días más: recién para el inicio de la semana próxima se espera una máxima de 17°C y una mínima de 11°C, considera el Servicio Meteorológico Nacional.

La opinión se sostiene en la entrada de un frente frío:

Se ve la llegada de un cambio de masa de aire para los próximos días, que bajará las temperaturas y, podemos tener condiciones más frías para la semana que viene, que es lo más típico de mayo.No va a ser una ola de frío, sino un frente frío

