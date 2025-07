Juana Repetto estalló contra quienes la tildan de "mantenida" y explicó cómo gana dinero

Juana Repetto recordó cómo padeció tener sobrepeso

Hace algunos días Juana Repetto habló en el programa de streaming Más minas que mamás en la que recordó cómo le afectaron las críticas durante su adolescencia cuando tuvo sobrepeso. "La pasé muy mal por tener sobrepeso. A mí me molestaba, me jodía. No es que me daba lo mismo", aseguró.

"Terminé con una inseguridad muy, muy, muy enorme. Y hoy a pesar de haber hecho un proceso enorme, de haber podido cambiar mis hábitos, de haber podido terminar con un cuerpo que me gusta y con el que me siento cómoda, el otro día contaba que me quise poner un jean y no me entró", dijo posteriormente y confesó que le afectó el hecho de que no pudo lucir la prenda en cuestión.

Asimismo, salió en defensa de aquellas personas que optan por hacerse cirugías con el fin de lucir de otra manera y explicó por qué motivo quienes no se sienten cómodos con sus cuerpos y pueden modificarlo mediante intervenciones quirúrgicas deben hacerlo.

"Si me siento cómoda con algo y tengo la posibilidad de hacer algo al respecto para cambiarlo y sobre todo en este tema que además lo vas a hacer alimentándote más saludablemente de lo que venías haciendo. O sea, mejorar tu salud va a venir acompañado de verte mejor. Es injuzgable", sostuvo.

