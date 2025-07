Juana Repetto recordó el padecimiento que sufrió por tener sobrepeso

"Terminé con una inseguridad muy, muy, muy enorme. Y hoy a pesar de haber hecho un proceso enorme, de haber podido cambiar mis hábitos, de haber podido terminar con un cuerpo que me gusta y con el que me siento cómoda, el otro día contaba que me quise poner un jean y no me entró", explicó posteriormente y confesó que le afectó el hecho de que no pudo lucir la prenda en cuestión.