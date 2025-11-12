¿Prohibido burlarse de River? Sancionaron a Boca por los 'fantasmas de la B'

La sanción, aplicada en el marco del programa Tribuna Segura, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se dictó luego de que el simpatizante xeneize violara los artículos 111 (ingresar al recinto sin la debida autorización) y 119 (incitar al desorden).

De este modo, el Comité impuso la máxima sanción posible en CABA en casos de derecho de admisión: Hamra no podrá presenciar encuentros en vivo desde la cancha durante dos años.

Al ser retirado de Brandsen 805, el hincha llevaba una credencial de prensa entregada por la secretaría del club, aunque posteriormente se manifestó públicamente como hincha.

No obstante, resta definir la posible sanción para el delantero de River, Maximiliano Salas, quien propinó un golpe al simpatizante mientras este grababa un video burlándose de los futbolistas del millonario tras la derrota por 2-0.

Según trascendió, si Hamra confirma ante la Fiscalía Sur lo que declaró públicamente —que el jugador no quiso agredirlo sino bajar su teléfono—, Salas no sería sancionado. En cambio, si el hincha cambia su versión y denuncia agresión por parte del futbolista, el delantero con pasado en Racing deberá aguardar la resolución de la Justicia una vez iniciado el proceso judicial.

El acta completa de la sanción a Boca por el recibimiento frente a River

“Por lo expuesto, el Comité de Seguridad en el Fútbol, con el voto unánime de sus Miembros Ejecutivos presentes y en todo conforme con las facultades establecidas en el artículo 6° de la Ley N° 5.847, DETERMINA para el C.A. BOCA JUNIORS, por razones de estricta seguridad, NO AUTORIZAR EL USO EN TODO EL ESTADIO (Tribunas cabeceras, Plateas y Palcos en sus tres niveles) de: BANDERAS y/o TEXTILES (Tirantes, tirantes cruzados, telones, banderas de palo), PARAGUAS y/o SOMBRILLAS, ELEMENTOS DE FESTEJO EN GENERAL. Con excepción de elementos musicales y/o de percusión, respecto de los cuales se mantiene el procedimiento de autorización normal y habitual. La presente medida será de aplicación en ocasión del próximo evento correspondiente al Torneo de la Liga Profesional de Fútbol Argentino de AFA, en el cual la Institución Deportiva participe en calidad de Local, según la programación: “C.A. BOCA JUNIORS vs C.A. TIGRE”, fijado para el 16/11/25.

Finalmente, tras la finalización del partido, se observó la presencia de un masculino en el campo de juego, quien realizó gestos y manifestaciones de provocación y burla hacia el plantel rival. Dicha persona fue retirada del campo de juego por seguridad privada y puesta a disposición de la Policía de la Ciudad, labrándose las actuaciones de rigor y dando intervención al Ministerio Público Fiscal. Según manifiesta el C.A. Boca Juniors, dicha persona fue acreditada como representante de prensa, con permiso de acceso al campo de juego con motivo de su función”.

Boca venció a River en el Superclásico y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Boca venció en la tarde de este último domingo 09/11 por 2-0 como local a River en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en La Bombonera, y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

Los goles del encuentro para el “Xeneize” los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46’ del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.

Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la ‘Banda’, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la clasificación general de la Liga Profesional.

Ahora, Boca se quedó con tres puntos trascendentales para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El cuadro azul y oro cerrará la fase regular ante Tigre, el próximo domingo (16/11), mientras que River hará lo propio ante Vélez en condición de visitante.

