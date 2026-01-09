El BBVA sumó a la IA y revoluciona el asesoramiento financiero al campo

. Histórico productivo visualizado: mapas interactivos con cinco años de datos para entender la evolución de cada explotación.

. Asesoramiento personalizado: propuestas financieras alineadas con el ciclo productivo de cada empresa.

Fomento a la captación y fidelización

La herramienta está especialmente orientada a la captación de nuevas empresas y Pymes del sector agropecuario, permitiendo que BBVA se acerque a clientes potenciales con una propuesta de valor basada en datos reales y no solo en balances financieros tradicionales.

Con este lanzamiento, BBVA reafirma su compromiso de crecimiento del segmento empresarial y se consolida como una entidad líder en la aplicación de tecnología de vanguardia para el desarrollo de la economía real.

ELBBVASUMOALAIAYREVOLUCIONAELASESORAMIENTOFINANCIEROALCAMPOFOTO3 El BBVA se sumó a la Inteligencia Artificial (IA) y lanzó la herramienta de BBVA Agro Advisor para revolucionar el asesoramiento financiero al campo.

IA también para los empleados del banco

La alianza no se limita a los clientes. Un capítulo clave es la expansión masiva de ChatGPT Enterprise dentro de la organización. BBVA extenderá esta herramienta a sus más de 120.000 empleados, en lo que será una de las mayores implementaciones corporativas de esta tecnología a nivel mundial.

Hasta ahora, el banco había realizado una prueba con 11.000 empleados, con resultados contundentes. Según datos internos, el 80% de los usuarios accede diariamente al asistente y declara un ahorro promedio de tres horas semanales en tareas rutinarias.

Con el despliegue total, BBVA apunta a un salto estructural en productividad, redefiniendo la forma de trabajar dentro del banco y creando un nuevo modelo operativo basado en IA.

Entre los desarrollos más ambiciosos aparece la creación de un alter ego digital para cada empleado. Se trata de un asistente proactivo que aprende el estilo de trabajo, recuerda proyectos, sugiere acciones y ejecuta tareas, siempre bajo autorización y control humano.

Además, OpenAI y BBVA trabajarán juntos en sistemas para agilizar el análisis de riesgos, optimizar procesos críticos y transformar áreas como el desarrollo de software y la gestión operativa diaria.

BBVA dentro de ChatGPT

Uno de los puntos más disruptivos del acuerdo es la integración directa de la oferta de productos y servicios de BBVA dentro de ChatGPT. La idea es que cualquier usuario pueda interactuar con el banco desde el propio asistente conversacional de OpenAI.

De hecho, la entidad ya mostró pruebas de su app integrada en ChatGPT para sus bancos digitales de Italia y Alemania, anticipando un cambio profundo en los canales tradicionales de relación bancaria.

Un nuevo estándar para la industria financiera

Desde OpenAI destacan a BBVA como un caso testigo dentro del sistema financiero internacional. Según Sam Altman, el banco español demuestra que una gran institución puede adoptar la inteligencia artificial con ambición real y velocidad, integrándola en el núcleo de sus productos y operaciones.

La alianza apunta a fijar un nuevo estándar de transformación en la industria financiera, con impacto directo en eficiencia, experiencia de usuario e innovación.

“Para BBVA, el acuerdo no solo refuerza su posicionamiento tecnológico, sino que consolida una apuesta estratégica que redefine cómo será la banca en los próximos años”.

Acerca de BBVA Argentina

BBVA en Argentina es una de las principales entidades financieras privadas del país. A través de los valores: “el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo” trabaja comprometido con el país y el desarrollo sostenible. Cuenta con una amplia red de sucursales en todo el territorio nacional, compuesta de 235 sucursales, 864 cajeros automáticos, 880 terminales de autoservicio y 18 Centros de Negocios Empresas (CNE). BBVA en Argentina tiene un equipo de más de 6000 colaboradores y mantiene relaciones comerciales con clientes minoristas, pymes y grandes corporaciones.

Acerca de BBVA

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos. Además, es el primer accionista de BBVA Garanti, en Turquía. Su propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Este propósito está centrado en las necesidades reales de los clientes: proporcionar las mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras, a través de una experiencia fácil y conveniente. La entidad se asienta en unos sólidos valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo. Su modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible.

Más notas de Urgente24

A pesar del REPO, caen los bonos y el Riesgo País se acerca a los 600 puntos

Cómo puede impactar el take over de Trump en Venezuela sobre las inversiones en Vaca Muerta

Importante bróker de la City revela su cartera de acciones

Las acciones de Mercado Libre vuelan (+9,85%) por esta razón

El REPO no funciona para el Merval: Acciones y bonos caen

YPF y Pampa: Perdedoras tras la captura de Maduro