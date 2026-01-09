El BBVA sumó una nueva herramienta dotada de Inteligencia Artificial (IA) que facilita a la fuerza comercial del banco el acceso a información geoespacial detallada y en tiempo real. El objetivo: transformar datos complejos en soluciones financieras personalizadas para los productores.
El BBVA sumó a la IA y revoluciona el asesoramiento financiero al campo
El agro es uno de los motores principales de la economía argentina y por ello BBVA pone la tecnología al servicio del conocimiento profundo del cliente de este rubro. BBVA Agro Advisor ha sido diseñada para que los gestores puedan visualizar el historial productivo de explotaciones de soja, maíz y trigo, con datos que abarcan hasta cinco campañas anteriores. Esta visibilidad permite conocer con precisión los rendimientos, tipos de cultivo y superficies trabajadas en cada parcela. Con la herramienta, los ejecutivos puedan interactuar de manera intuitiva, agilizando la toma de decisiones y mejorando la calidad del asesoramiento durante las visitas a campos o reuniones presenciales.
¿Cuál es el objetivo de BBVA Agro Advisor?
“Con BBVA Agro Advisor no solo estamos digitalizando procesos; estamos evolucionando nuestra propuesta de valor. Queremos ser el socio estratégico que entiende la tierra tanto como el productor, utilizando la IA para ofrecer un respaldo financiero que sea preciso, oportuno y eficaz. Esta innovación refuerza el compromiso de la entidad con la digitalización y el crecimiento del segmento de empresas y pymes agropecuarias”, destaca Juan Pedro Gazzotti, líder de Agribusiness de BBVA en Argentina.
Tecnología aplicada al conocimiento profundo del cliente
La principal ventaja competitiva de BBVA Agro Advisor reside en su capacidad de análisis. Gracias al uso de inteligencia artificial, proyecta el valor potencial de la cosecha, lo que facilita un asesoramiento más preciso, adaptado al perfil productivo de cada cliente. Así, los ejecutivos del banco pueden anticipar necesidades, identificar oportunidades y recomendar soluciones financieras alineadas con cada campaña.
Esta funcionalidad permite a los equipos comerciales de BBVA:
. Innovación en tiempo real: acceso inmediato a información clave sobre cultivos y cosechas.
. Histórico productivo visualizado: mapas interactivos con cinco años de datos para entender la evolución de cada explotación.
. Asesoramiento personalizado: propuestas financieras alineadas con el ciclo productivo de cada empresa.
Fomento a la captación y fidelización
La herramienta está especialmente orientada a la captación de nuevas empresas y Pymes del sector agropecuario, permitiendo que BBVA se acerque a clientes potenciales con una propuesta de valor basada en datos reales y no solo en balances financieros tradicionales.
Con este lanzamiento, BBVA reafirma su compromiso de crecimiento del segmento empresarial y se consolida como una entidad líder en la aplicación de tecnología de vanguardia para el desarrollo de la economía real.
IA también para los empleados del banco
La alianza no se limita a los clientes. Un capítulo clave es la expansión masiva de ChatGPT Enterprise dentro de la organización. BBVA extenderá esta herramienta a sus más de 120.000 empleados, en lo que será una de las mayores implementaciones corporativas de esta tecnología a nivel mundial.
Hasta ahora, el banco había realizado una prueba con 11.000 empleados, con resultados contundentes. Según datos internos, el 80% de los usuarios accede diariamente al asistente y declara un ahorro promedio de tres horas semanales en tareas rutinarias.
Con el despliegue total, BBVA apunta a un salto estructural en productividad, redefiniendo la forma de trabajar dentro del banco y creando un nuevo modelo operativo basado en IA.
Entre los desarrollos más ambiciosos aparece la creación de un alter ego digital para cada empleado. Se trata de un asistente proactivo que aprende el estilo de trabajo, recuerda proyectos, sugiere acciones y ejecuta tareas, siempre bajo autorización y control humano.
Además, OpenAI y BBVA trabajarán juntos en sistemas para agilizar el análisis de riesgos, optimizar procesos críticos y transformar áreas como el desarrollo de software y la gestión operativa diaria.
BBVA dentro de ChatGPT
Uno de los puntos más disruptivos del acuerdo es la integración directa de la oferta de productos y servicios de BBVA dentro de ChatGPT. La idea es que cualquier usuario pueda interactuar con el banco desde el propio asistente conversacional de OpenAI.
De hecho, la entidad ya mostró pruebas de su app integrada en ChatGPT para sus bancos digitales de Italia y Alemania, anticipando un cambio profundo en los canales tradicionales de relación bancaria.
Un nuevo estándar para la industria financiera
Desde OpenAI destacan a BBVA como un caso testigo dentro del sistema financiero internacional. Según Sam Altman, el banco español demuestra que una gran institución puede adoptar la inteligencia artificial con ambición real y velocidad, integrándola en el núcleo de sus productos y operaciones.
La alianza apunta a fijar un nuevo estándar de transformación en la industria financiera, con impacto directo en eficiencia, experiencia de usuario e innovación.
“Para BBVA, el acuerdo no solo refuerza su posicionamiento tecnológico, sino que consolida una apuesta estratégica que redefine cómo será la banca en los próximos años”.
