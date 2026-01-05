Las acciones de Mercado Libre vuelan (+9,85%) por esta razón

Mercado Libre mantiene operaciones activas en el país, con un marketplace adaptado al contexto local. Si el escenario político y económico mostrara algún grado de normalización, el upside potencial sería significativo.

Suba fuerte, pero desde niveles castigados

El entusiasmo de la rueda también se explica por el punto de partida. MELI venía de corregir con fuerza, desde máximos cercanos a US$2.600 hasta la zona de US$1.900, en un contexto global más exigente para las tecnológicas y con tomas de ganancia generalizadas. La suba de este lunes, si bien impactante, recupera apenas una parte del terreno perdido.

Desde lo técnico, el quiebre de la zona de US$2.100–2.150 volvió a encender señales alcistas y reactivó compras tácticas de corto plazo. El volumen acompañó y reforzó la lectura de que no se trató de un rebote aislado, sino de un movimiento con convicción.

image

Puertas adentro de la compañía, no hubo cambios en las guías ni en el negocio core. Brasil y México siguen explicando la mayor parte del crecimiento, tanto en e-commerce como en fintech, con Mercado Pago como principal motor de expansión. Venezuela, en este esquema, funciona como una opción gratuita que el mercado empieza a revalorizar ante un shock político inesperado.

Ese razonamiento explica por qué la acción reaccionó con tanta violencia a una noticia que, en términos de cash flow, es irrelevante hoy.

Riesgos que el mercado elige ignorar, por ahora

La estabilidad de Venezuela sigue siendo altamente incierta, y cualquier escenario de reconstrucción económica sería largo, complejo y lleno de obstáculos. Además, el aporte potencial al EBITDA consolidado de MercadoLibre tardaría años en materializarse, incluso bajo supuestos optimistas.

A eso se suma que MELI vuelve a operar con múltiplos exigentes, apoyados en expectativas de crecimiento sostenido. En ese contexto, la volatilidad puede reaparecer con rapidez si el clima global se vuelve más adverso o si el trade geopolítico pierde fuerza.

Más allá del ruido coyuntural, la reacción del mercado deja una señal clara. Mercado Libre sigue siendo leída como una historia estructural de largo plazo en Latinoamérica, con capacidad de capturar crecimiento aun en contextos políticos frágiles y economías dispares. La suba de este lunes no cambia los fundamentals, pero refuerza el atractivo del equity cuando aparece un nuevo ángulo de expansión, aunque sea incipiente.

