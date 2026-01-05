Las acciones de Mercado Libre protagonizaron este lunes (5/1) una de las mayores subas del año en el Nasdaq. El papel avanza cerca del 10% intradiario, llegó a operar por encima de los US$2.170 y volvió a colocar a la compañía por encima del umbral simbólico de los US$100.000 millones de capitalización bursátil, un nivel que no sostenía desde hacía varias semanas.
¿NUEVO OPTIMISMO?
Las acciones de Mercado Libre vuelan (+9,85%) por esta razón
Las acciones de Mercado Libre se disparan en Wall Street y vuelven a llevar la valuación por encima de los US$100.000 millones.
En el mercado empezó a circular con fuerza la idea de que Mercado Libre podría ser uno de los beneficiarios indirectos de un eventual cambio de escenario en Venezuela, tras el shock geopolítico que sacudió a la región y reactivó especulaciones sobre una mayor presencia e influencia de Estados Unidos en el país caribeño.
Venezuela vuelve al radar
Desde una mirada estrictamente contable, Venezuela hoy representa menos del 5% de los ingresos consolidados de Mercado Libre, al estar incluida dentro del segmento de “otros países” en sus reportes financieros. Es decir, el impacto actual en resultados es marginal. Sin embargo, el foco del mercado no estuvo puesto en el presente, sino en el potencial de largo plazo.
Venezuela es el quinto país más poblado de Sudamérica y, al mismo tiempo, uno de los mercados de comercio electrónico más rezagados de la región. La combinación de años de colapso económico, controles, caída del poder adquisitivo y emigración masiva dejó al e-commerce en un estado embrionario si se lo compara con Brasil, México o incluso Colombia. Para algunos inversores, esa debilidad es justamente la oportunidad.
Mercado Libre mantiene operaciones activas en el país, con un marketplace adaptado al contexto local. Si el escenario político y económico mostrara algún grado de normalización, el upside potencial sería significativo.
Suba fuerte, pero desde niveles castigados
El entusiasmo de la rueda también se explica por el punto de partida. MELI venía de corregir con fuerza, desde máximos cercanos a US$2.600 hasta la zona de US$1.900, en un contexto global más exigente para las tecnológicas y con tomas de ganancia generalizadas. La suba de este lunes, si bien impactante, recupera apenas una parte del terreno perdido.
Desde lo técnico, el quiebre de la zona de US$2.100–2.150 volvió a encender señales alcistas y reactivó compras tácticas de corto plazo. El volumen acompañó y reforzó la lectura de que no se trató de un rebote aislado, sino de un movimiento con convicción.
Puertas adentro de la compañía, no hubo cambios en las guías ni en el negocio core. Brasil y México siguen explicando la mayor parte del crecimiento, tanto en e-commerce como en fintech, con Mercado Pago como principal motor de expansión. Venezuela, en este esquema, funciona como una opción gratuita que el mercado empieza a revalorizar ante un shock político inesperado.
Ese razonamiento explica por qué la acción reaccionó con tanta violencia a una noticia que, en términos de cash flow, es irrelevante hoy.
Riesgos que el mercado elige ignorar, por ahora
La estabilidad de Venezuela sigue siendo altamente incierta, y cualquier escenario de reconstrucción económica sería largo, complejo y lleno de obstáculos. Además, el aporte potencial al EBITDA consolidado de MercadoLibre tardaría años en materializarse, incluso bajo supuestos optimistas.
A eso se suma que MELI vuelve a operar con múltiplos exigentes, apoyados en expectativas de crecimiento sostenido. En ese contexto, la volatilidad puede reaparecer con rapidez si el clima global se vuelve más adverso o si el trade geopolítico pierde fuerza.
Más allá del ruido coyuntural, la reacción del mercado deja una señal clara. Mercado Libre sigue siendo leída como una historia estructural de largo plazo en Latinoamérica, con capacidad de capturar crecimiento aun en contextos políticos frágiles y economías dispares. La suba de este lunes no cambia los fundamentals, pero refuerza el atractivo del equity cuando aparece un nuevo ángulo de expansión, aunque sea incipiente.
