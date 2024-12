Luzu TV empeora: Por qué desvinculó a una de sus figuras más reconocidas

"Yo lo banco a Guido y lo adoro, pero venia derrapando un toque", agregó @15y55.

"Perdón, pero gracias, solía ver pyf cuando Guido no estaba", comentó @Leandroaucapan.

"Guido nunca encajó en el programa, tendría que haberse ido solito", sentenció @mar14176.

Los conflictos que surgieron durante las emisiones del programa, sumados a las declaraciones poco amistosas que Suller realizó en LAM sobre sus compañeros, parecen haber sido la gota que colmó el vaso. No obstante, el programa continúa su marcha y se prepara para una nueva etapa en las playas de Pinamar, donde transmitirá diariamente de 10:00 a 12:00 hs, prometiendo renovar su propuesta para mantener cautiva a la audiencia que, como el mate en una ronda de amigos, permanece fiel a pesar de los cambios.

Qué contó Guido Süller sobre su salida de Luzu TV

En una reciente emisión de "A la Tarde", el programa conducido por Karina Mazzocco, Guido Süller detalló cómo se enteró de su salida de "Patria y Familia", información que le llegó a través de las redes sociales.

"Si eso es verdad me enteré por las redes que estaba desvinculado del proyecto de verano de hacer 'Patria y Familia' en Pinamar, por ahora eso solo", expresó el actor, visiblemente sorprendido por la noticia.

Para aclarar la situación, Süller comentó que intentó comunicarse directamente con Nicolás Occhiato, quien le respondió que no podría darle una confirmación concreta hasta finales de enero o principios de febrero. No obstante, le ofreció la libertad de explorar otros proyectos de ser necesario. " Ingenuamente yo le agradecí, le dije feliz año y después cuando me empezó a llamar la prensa ahí me di cuenta que no me querían en el programa. No sé qué fue lo que pasó, siempre generé contenido, no soy una planta como otros", comentó Guido, dejando entrever su desilusión y desconcierto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1871283109804605737?t=iBEck2UVZ1l4hFX_ZV-d_g&s=03&partner=&hide_thread=false ESCÁNDALO y POLÉMICA por la SALIDA de Guido Süller de LUZU



"Me enteré por redes que estaba afuera de Patria y Familia"

"Llamé a Occhiato y me dijo 'Si en febrero te sale algo, agarrá'"

"Yo genero contenido, no soy planta como otros"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/oZ0kSEueSm — América TV (@AmericaTV) December 23, 2024

La sorpresa de Süller aumentó al descubrir que su imagen había sido sustituida en la promoción del programa por la de la influencer Juli Castro. "En la foto que estaba yo me sacaron y pusieron a Juli Castro, yo no sabía nada, eso dolió. Hubiese estado bueno que me lo comuniquen y con un poco más de respeto", expresó Süller, manifestando su malestar por la falta de comunicación y el trato recibido.

No obstante, pese a la frustración, Guido cerró su intervención con un tono optimista y un mensaje de esperanza: "No voy a hablar mal de ningún compañero, sigo con la ilusión de que me vuelvan a llamar".

------------------------------

Más contenido en Urgente24

ARCA impone límites y complica las compras desde Chile

Hoteles en 15 cuotas sin interés: La oferta más esperada del verano

El inesperado cambio en Cuenta DNI que todos comentan

Telefe lo da todo por Wanda Nara pero la gente le hace la cruz: Qué proyecto preparan