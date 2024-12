Rolando Graña definió su futuro: ¿Se va o se queda en A24?

Cabe recordar que, ante la llegada de Juan Cruz Ávila al Grupo América acompañado de varias figuras provenientes de LN+ y TN, el canal de noticias presentaría un importante giro oficialista. En este marco, Graña tendrá que encontrar la manera en que su posición crítica contra la gestión de Javier Milei se ajuste a la nueva línea editorial de A24.

Javier Milei no se conforma con Rolando Graña y lo cruzó: "Operador inmundo"

En la tarde del jueves (12/12) Javier Milei apuntó directamente contra Rolando Graña vía X (ex Twitter). El mandatario no se conformó con la aclaración del periodista de A24 sobre los audios que difundió en su programa y, además de insultarlo, exigió que realice un pedido de disculpas público y una donación millonaria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rolandogps/status/1866287640166764697?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1866287640166764697%7Ctwgr%5E109d0215b2efcc0dfc20ebf352182d3b19c74dd6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjavier-milei-no-se-conforma-rolando-grana-y-lo-cruzo-operador-inmundo-n591800&partner=&hide_thread=false Hoy se comunicó conmigo Carina Ivascov, dirigente de la libertad avanza en Entre Ríos. Ella dice que es la destinataria de los audios de Kueider y no Karina Milei.

Más allá de la “Karina” que se trate, los audios de Kueider muestran el modo oculto en que se financia la política pic.twitter.com/WRZz0AZmcx — Rolando Graña (@rolandogps) December 10, 2024

El pasado domingo 8 de diciembre Graña compartió en su ciclo GPS el material de una negociación entre Edgardo Kueider, recientemente expulsado del Senado tras su detención en Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar, y una tal "Karina". Ante esto, el conductor implicó Karina Milei.

Sin embargo, a la mañana siguiente Graña reveló que había sido contactado por Carina Ivascov, dirigente de La Libertad Avanza de Entre Ríos, quien le indicó que en realidad era ella la destinataria de los audios de Kueider.

Pese a su aclaración, la Secretaria de la Presidencia lo intimó para que se retracte en las siguientes 24 horas y done $5 millones a una entidad de bien público, bajo el apercibimiento de accionar legalmente contra él y el Grupo América.

En este marco, el periodista publicó nuevamente desde su cuenta de X el esclarecimiento de su información, aunque sin disculparse al aire.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1867234248861638786?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1867234248861638786%7Ctwgr%5E109d0215b2efcc0dfc20ebf352182d3b19c74dd6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjavier-milei-no-se-conforma-rolando-grana-y-lo-cruzo-operador-inmundo-n591800&partner=&hide_thread=false .@rolandogps operador inmundo parece que no has entendido las condiciones. Tenés que hacerlo en tu programa pidiendo disculpas y admitir que has mentido de modo intencionado. Al mismo tiempo vos y tu grupo deberán donar $ 5M .

CIAO!

CC: @FOPEA háganse cargo porque uds. apañan. https://t.co/iHKVD1qMcu — Javier Milei (@JMilei) December 12, 2024

De este modo, el Presidente intervino fiel a su estilo y, citando el tuit de Graña, espetó:

Operador inmundo parece que no has entendido las condiciones. Tenés que hacerlo en tu programa pidiendo disculpas y admitir que has mentido de modo intencionado. Al mismo tiempo vos y tu grupo deberán donar $5M Operador inmundo parece que no has entendido las condiciones. Tenés que hacerlo en tu programa pidiendo disculpas y admitir que has mentido de modo intencionado. Al mismo tiempo vos y tu grupo deberán donar $5M

Por último, Milei exhortó al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) a "hacerse cargo" de la divulgación de datos ambiguos por parte de Graña, no sin antes acusar a la entidad de "apañar" este tipo de operaciones.

Esa misma noche, el conductor de A24 volvió a recalcar el error cometido en su programa con las respectivas disculpas para Karina Milei, aunque también dejó entrever su malestar ante los reiterados insultos del mandatario.

