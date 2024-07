Mario Pergolini bancó a María Becerra tras alejarse de las redes

Embed - EL APOYO DE PERGOLINI A MARÍA BECERRA | #Maldicion



"María Becerra te va a ir bárbaro. No te hagas problema. Toda tu carrera te la puede manejar alguien a través de redes sociales. No te vas a perder absolutamente nada", aseguró el fundador de Vorterix. Y agregó: "No pasa nada. No te vas a perder nada. No vas a estar alejada del mundo".