María Becerra se cansó de las críticas y tomó una decisión con su futuro: “Me voy”

Después siguió enumerando las razones por las cuales se va a alejar de las redes sociales: “Se meten con mi físico a diario, ¡con todo! Yo entiendo que esto forma parte de la fama entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal”, soltó Becerra.